Iker Solano es Diego Schoening en Timbiriche, la serie

La serie de Timbiriche cuenta con muchísimo talento joven y entre las personalidades que destacan por interpretar a uno de los integrantes más reconocidos de la banda es Iker Solano, quien personifica a Diego Schoening en la ficción.

El joven actor cuenta con una carrera corta pero llena de éxitos y planea mantener la racha con la serie biográfica de una de las agrupaciones más importantes que ha tenido México.

¿Quién es Iker Solano?

Iker Solano es un actor mexicano originario de Baja California y criado en Valle de Bravo. Inicialmente el joven mostró interés por la música, pero al final decidió dedicarse a la actuación.

En 2022, fue descubierto por el director de casting Luis Rosales, quien se sorprendió por el talento del joven, que no contaba con experiencia actoral previa.

De este modo, obtuvo su primer papel profesinal en la película de Alejandro González Iñárritu, ‘Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades’. Tras la experiencia, continuó con su formación profesional con un diplomado de actuación en la Casa del Teatro.

Recientemente su nombre se ha vuelto aún más popular por la nueva serie original de Amazon Prime Video ‘El Juicio’, donde trabajó a lado de Eugenio Derbez y Pedro Alonso, siendo una de las series más vistas de la plataforma de streming.

Ahora, Iker Solano es Diego Schoening en la serie de Timbiriche, uno de los personajes centrales del drama, pues el cantante fue uno de los miembros fundadores del grupo y permaneció en el mismo durante muchos años.

El también conductor y actor mexicano dejó la banda hasta el año 1994, pero aún así se presentó en varios reencuentros con sus compañeros de banda. Solano dará vida a su etapa de juventud en medio de las tensiones que habrían existido en la banda en esos momentos.

Cabe mencionar sin embargo, que él junto con el resto de los ex integrantes de Timbiriche contaron que no se les consultó en lo absoluto para la serie, por lo que es probable que haya mucha ficción en medio de la historia, motivo por el que lo mejor sería no interpretar lo que suceda como realidad.

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