Sheinbaum garantizará 32 centros de atención al cáncer de mama para 2029

El modelo implementado en el Hospital Oncológico para la Mujer de la Ciudad de México servirá como base para expandir la red médica en todo el país, anunció la presidenta.

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que hacia el 2029 se tendrán 32 Centros de Atención Integral para el cáncer de mama —es decir, uno en cada entidad de la República—, como el Hospital Oncológico para la Mujer de la Ciudad de México del IMSS Bienestar, que se ubica en La Pastora, en la Alcaldía Gustavo A. Madero.

“El objetivo es que este Centro que tenemos ya en la Ciudad de México —que ya fue probado su modelo y que ha salvado ya cientos de vidas— lo desarrollamos en cada entidad de la República. Eso fue lo que presenté hace un año, hoy presentamos cómo funciona el de la Ciudad de México y cómo vamos a ir haciendo los distintos Centros en todas las entidades de la República”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La Presidenta de México anunció que en 2029 cada entidad federativa contará con un centro especializado en oncología femenina. ı Foto: Presidencia

Destacó que el Hospital Oncológico para la Mujer de la Ciudad de México es un caso de éxito que se replicará en todo el país para garantizar la atención con las mejores tecnologías de las mujeres diagnosticadas con cáncer.

“Es un caso de éxito, muy hermoso, porque además es muy humano y además es para las mujeres (...) Lo que queremos es replicarlo en otras entidades, el objetivo es reducir las muertes por cáncer de mama y otros cánceres en las mujeres, que se sientan bien atendidas con las últimas tecnologías disponibles”, agregó.

El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, informó que la expansión de este Modelo integral de atención al cáncer contempla que en 2027 se abran 10 centros más, en 2028, 11 y en 2029, 10 más.

Explicó que el modelo implementado en el Hospital Oncológico para la Mujer de la Ciudad de México se basa en el “humanismo médico” y funciona con tiempos explícitos de atención: en el día uno se realizan estudios diagnósticos, si se trata de un caso de seguimiento se realiza una biopsia cuyos resultados se entregan en 72 horas, el diagnóstico se entrega en menos de 14 días y en menos de 30 días se inicia el tratamiento, lo que representa un comienzo de 10 días antes que el promedio establecido en la literatura internacional de 40 días.

“Un hospital puede tener quimioterapias, puede tener excelentes quirófanos, puede tener médicos, laboratorios, medicamentos, el abasto es del 99 por ciento con medicamentos de muy alto costo, pero lo más importante es que el hospital funcione con una mística institucional, que funcione con un sentido de integración, y ese es el principio rector del IMSS Bienestar —que nos ha pedido la Presidenta impulsar— que significa ‘humanismo médico’: gratuidad total, la salud es un derecho y el Estado tiene la obligación de garantizarlo, y excelencia científica”, agregó.

Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la presentación del plan nacional para la atención integral del cáncer de mama durante la conferencia mañanera. ı Foto: Presidencia

Detalló que el Hospital Oncológico para la Mujer de la Ciudad de México opera como una unidad de acto único, lo que permite integrar en un mismo lugar todos los procesos: detección, diagnóstico, tratamiento y acompañamiento. En los primeros 200 días de funcionamiento se han atendido más de 11 mil mujeres, realizado más de 800 cirugías oncológicas, mil 500 hospitalizaciones, 2 mil mastografías con IA, atendido más de 2 mil 800 urgencias oncológicas, brindado más de 9 mil consultas especializadas y más de mil quimioterapias. El 92 por ciento de las atenciones se han logrado en los tiempos explícitos establecidos. Y actualmente hay 551 mujeres en tratamiento o en remisión: 386 de cáncer de mama, 99 de cuello uterino, 29 de endometrio y 34 de ovario.

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