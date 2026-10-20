Claudia Sheinbaum reporta ahorro de 70 mil mdp por compra consolidada de medicinas

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que gracias a la compra consolidada de medicamentos e insumos médicos se han ahorrado alrededor de 70 mil millones de pesos, respecto al 2024, a través de un esquema de contrataciones directas con fabricantes, subastas inversas y la revisión de contratos.

“La nueva compra de medicamentos o el esquema de compra de medicamentos que se hizo para 2025 y 2026 redujo el monto respecto a 2023-2024, que ya de por sí había reducido frente a años anteriores; y cómo la nueva compra de medicamentos que se está haciendo para el 2027-2028 todavía trae una reducción adicional, gracias a la manera en que se están licitando y adquiriendo los medicamentos”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Gobierno federal adquiere cerca de 6 mil millones de piezas médicas para garantizar el abasto del periodo 2027-2028. ı Foto: Presidencia

Informó que el objetivo es que en un futuro se implemente una automatización de almacenes y se permita la trazabilidad de todo el proceso, desde la compra hasta la distribución de los medicamentos e insumos.

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“Se ha avanzado mucho, porque antes todo estaba tercerizado, todo estaba en manos de terceros y era carísimo, y desde el presidente López Obrador comenzó a disminuir todo eso, pero tenemos que llegar a un punto donde el sistema de salud público sea el más moderno de México y además el de total transparencia”, señaló.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, durante Conferencia matutina. ı Foto: Presidencia

El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark García Dobarganes, detalló que para garantizar todos los medicamentos e insumos médicos que se requieren para 2027-2028 se están comprando cerca de 6 mil millones de piezas, los cuales, en un acto inédito de transparencia, pueden consultarse en la página: https://compraconsolidada.salud.gob.mx/.

“Ahí decía la Presidenta algo, y perdón si le robo una frase que me gustó mucho y me tocó un poco: ‘Austeridad Republicana no significa gastar menos, significa gastar bien y gastar con eficiencia’. Y tenemos que aprovechar el dinero de todos ustedes, de todos los mexicanos que nos escuchan, de todos los que integramos México, y por eso las subastas son tan importantes”, agregó.

Revisión de contratos con sobrecostos

García Dobarganes explicó que durante los procesos de compra se han encontrado contratos con sobrecostos, particularmente en la distribución. Ejemplo de ello es un caso —el cual está bajo investigación— en el Estado de México con un contrato que entre 2022 y 2023 sumó cerca de mil 700 mdp. Además de que se subrogaba la distribución y las farmacias dentro de los hospitales públicos. Ante esto, señaló que los contratos fueron modificados y hoy se paga 32 por ciento menos y se movilizan hasta 40 por ciento más piezas que antes.

Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Salud, detalló las estrategias de austeridad y transparencia en contrataciones. ı Foto: Presidencia

“Es muy importante la transparencia para nosotros, y que ustedes puedan ver en las páginas de internet y puedan validar uno por uno en qué se está gastando el dinero de todos los mexicanos, de las mexicanas, de nosotros, de ustedes. Y asegurar que vean ustedes que estamos teniendo mejorías sustantivas, nunca reduciendo la compra, sino más bien incrementando el número de medicamentos e insumos con estas reducciones de precio que tenemos”, agregó.

Puntualizó que a través de la página https://entregamedicamentos.salud.gob.mx/insumos/las y los mexicanos pueden monitorear el suministro de medicamentos e insumos y verificar el cumplimiento de los proveedores.

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