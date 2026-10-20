Morena defiende deuda para infraestructura; acusa a la oposición de mentir sobre presupuesto

El senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de Morena, en una fotografía ilustrativa.

El senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de Morena, defendió la posibilidad de recurrir al endeudamiento para financiar infraestructura que permita atraer y acelerar la inversión extranjera, al sostener que esta estrategia puede generar un “círculo virtuoso” de crecimiento económico, mayor recaudación y recursos para el país.

En vísperas de la discusión del presupuesto, que inicia este miércoles en comisiones del Senado de la República, el legislador señaló que el debate no debe limitarse a un trámite legislativo, sino que debe abordar las diferencias de fondo entre los proyectos económicos y la concepción del Estado que tienen Morena y la oposición.

“Si se justifica la deuda que hemos estado hablando en la fracción, ya lo verán en el debate, para la inversión en infraestructura que permita el aterrizaje de la inversión extranjera, se puede acelerar ese camino y esto va a generar un círculo virtuoso”, afirmó.

Explicó que, a su juicio, una mayor llegada de capital extranjero permitiría incrementar el pago de impuestos y la recaudación, lo que contribuiría a profundizar los resultados de la política económica, más allá de los ingresos fiscales derivados del consumo interno.

Morena busca combatir evasión fiscal

Huerta Ladrón sostuvo que uno de los ejes de la discusión presupuestaria será ampliar la base de contribuyentes y combatir las prácticas que reducen los ingresos públicos.

“Lo más importante ahora, que es lo que hemos estado haciendo, es lograr ampliar la base de contribuyentes y evitar la evasión, la elusión fiscal”, indicó.

El senador consideró que la discusión del presupuesto representa una confrontación entre dos visiones de país, tanto por el destino de los recursos públicos como por la manera de entender la intervención del Estado en la economía.

“El debate de este presupuesto no solo va a ser financiero, es un debate que pone en contraposición dos proyectos de país porque además tenemos distintas maneras de observar la función del Estado, la economía del Estado, para dónde van los recursos y demás”, expresó.

... y senadora busca presidir comisión que encabezaba Enrique Inzunza

En otras noticias, la senadora Sandra Simey Olvera Bautista, de Morena, reconoció que busca presidir la Comisión de Estudios Legislativos del Senado, que encabezaba Enrique Inzunza Cázarez, quien dejó de pertenecer a esa bancada y actualmente es senador “independiente”.

La legisladora advirtió que la presidencia de esa comisión corresponde a Morena, por lo que deberá ser ocupada por un integrante de ese grupo parlamentario.

“Morena, como los que integramos el grupo parlamentario, puede tocarle a cualquiera, pero que sea de Morena”, afirmó.

La senadora Sandra Simey Olvera Bautista, de Morena, el 25 febrero de 2025. ı Foto: morena.senado.gob.mx

Explicó que la posición se encuentra vacante desde septiembre, luego de que Inzunza Cázarez solicitara dejar la presidencia, debido a que ya no pertenece al grupo parlamentario de Morena.

“Él ya no preside porque esa comisión corresponde a Morena. Él ya no pertenece a Morena, es senador independiente por diversas cuestiones”, señaló.

Olvera Bautista confió en que la designación se concrete en las próximas semanas, una vez concluidas las comparecencias que se desarrollan en el Senado.

La senadora sostuvo que, pese a la ausencia de una presidencia formal, los trabajos de la Comisión de Estudios Legislativos no se han detenido, pues sus integrantes continúan sesionando bajo la conducción de la secretaría correspondiente.

“Todas las comisiones no han dejado de trabajar”, aseguró, aunque reconoció que es necesario contar con una presidencia formal para encabezar los trabajos legislativos.

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cehr