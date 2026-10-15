Derrame en arroyo Chacalapa, en Veracruz, proviene de instalaciones ajenas, afirma Pemex.

Petróleos Mexicanos (Pemex) afirmó que no registró fuga, pérdida de contención ni anomalía alguna en sus instalaciones tras la inspección realizada por la presencia de hidrocarburo en el arroyo Chacalapa, ubicado en el municipio de Jáltipan, Veracruz.

Además, la empresa productora del Estado indicó que la sustancia proviene de operaciones e instalaciones ajenas a su infraestructura.

“El producto proviene de instalaciones y operaciones ajenas a Pemex”, aseveró la petrolera en la red social X.

En un comunicado, Pemex informó que personal acudió al sitio afectado para suministrar equipo técnico especializado en tareas de contención y recuperación del material contaminante.

“Pemex mantiene monitoreo en la zona y reitera su compromiso con la seguridad, la responsabilidad social y el cuidado del ambiente”, concluyó.

En tanto, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, declaró que el origen del residuo contaminante podría estar vinculado a las instalaciones de una planta petroquímica o de sal.

“Es Jáltipan, en un arroyo donde tuvimos un incendio hace varias semanas, en una planta, y ahí se puso una contención, esa planta trabaja con diésel, con muchísimo diésel, con una fosa de diésel. Se puso una contención para que no se fuera hacia el arroyo, parece ser que la contención no fue suficiente”, dijo.

Respecto a la presencia de producto con características de hidrocarburo en el arroyo Chacalapa, en Jáltipan, Veracruz, #Pemex informa que, tras la verificación de su infraestructura, no se identificó fuga, pérdida de contención o anomalía alguna. El producto proviene de… — Petróleos Mexicanos (@Pemex) October 15, 2026

Ante el incidente en el arroyo Chacalapa, integrantes de la cooperativa Puente Rancho Viejo realizaron recorridos a lo largo del afluente para ubicar los puntos específicos donde presuntamente se acumula la sustancia.

Los pescadores de la región expresaron preocupación por las probables afectaciones a su actividad económica. De acuerdo con sus testimonios, el sector teme una caída en las ventas de productos de la pesca, como pescado y camarón, ante el impacto ambiental en el arroyo.

Por ello, exigieron la ejecución de labores de limpieza, la reparación de los daños causados en el ecosistema y la aclaración oficial respecto al origen de la sustancia contaminante.

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JVR