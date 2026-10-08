Otorgan suspensión condicional a Víctor Rodríguez Padilla tras acuerdo reparatorio

Una jueza de control autorizó la suspensión condicional del proceso penal por violencia familiar que enfrenta Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), fijando el cumplimiento de diversas obligaciones de reparación del daño y conducta, en un plazo de 6 meses.

La decisión se emitió durante la audiencia correspondiente celebrada en la sede de la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, en la cual la jueza de control valoró y aprobó la propuesta presentada por la defensa.

Como parte del esquema de reparación del daño, se ordenó la entrega inmediata de 120 mil pesos a favor de la parte afectada, monto que se liquidó mediante un cheque de caja.

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Asimismo, la autoridad fijó el pago de una pensión alimentaria mensual por la cantidad de 14 mil pesos, suma que se entregará durante los primeros diez días de cada mes.

Entre las medidas condicionantes, la jueza ordenó que Rodríguez Padilla asista a un tratamiento psicológico especializado en masculinidades con sesiones quincenales, iniciando el próximo 13 de octubre.

Adicionalmente, el exdirector de Pemex tiene que acudir cada dos meses al juzgado para registrar sus firmas de control judicial.

Con la aprobación de este beneficio legal, la jueza revocó las medidas cautelares previas, dejando sin efecto la restricción migratoria que le impedía salir del país. No obstante, el órgano jurisdiccional determinó mantener la prohibición absoluta para que el imputado se acerque, intimide o moleste a la víctima.

Tanto los representantes de la Fiscalía General del Estado (FGE) como el asesor jurídico particular expresaron su conformidad con el acuerdo, tras verificar que el imputado no cuenta con registros previos de salidas alternas.

De cumplir con las obligaciones fijadas, el proceso concluirá con la extinción de la acción penal y el sobreseimiento definitivo el 8 de abril de 2027

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JVR