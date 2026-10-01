Pemex incrementa producción de petrolíferos y ventas nacionales de combustibles en agosto 2026

Petróleos Mexicanos informó este jueves 01 de octubre de 2026, que la producción de hidrocarburos líquidos en el periodo enero – agosto de 2026 es de 1.655 millones de barriles diarios, dos por ciento mayor que en el mismo periodo de 2025.

Además, Petróleos Mexicanos precisó que las exportaciones de crudo en agosto de 2026 fueron de 276 mil barriles diarios, derivado del mayor volumen enviado al Sistema Nacional de Refinación (SNR), que procesó 15 por ciento más que en agosto de 2025.

La producción de petrolíferos del SNR, informó Petróleos Mexicanos, se incrementó en 22 por ciento en agosto de 2026, en comparación con 2025.

“En específico, la producción de gasolinas y diésel creció en 23 y 49 por ciento, respectivamente”, informó Pemex en un comunicado.

Para Pemex lo anterior se traduce en una disminución de las importaciones y en un incremento en el volumen de las ventas nacionales del 15 por ciento en gasolinas y del 17 por ciento en diésel en agosto de 2026, en comparación con el mismo mes de 2025.

Estos resultados, concluyó Pemex, reflejan la fortaleza de la Empresa Pública del Estado y su aportación a la consolidación de la soberanía energética de nuestro país.

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FGR