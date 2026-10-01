FEMSA y Coca-Cola FEMSA fortalecen su desempeño en sostenibilidad y criterios ESG

FEMSA y Coca-Cola FEMSA registraron resultados destacados en la edición más reciente del Corporate Sustainability Assessment (CSA) de S&P Global, evaluación que mide el desempeño de las empresas en criterios ambientales, sociales y de gobernanzaLos resultados reportados por ambas compañías muestran avances en la integración de la sostenibilidad dentro de sus estrategias y procesos de decisión.

Uno de los principales resultados correspondió a Coca-Cola FEMSA, que obtuvo 82/100, su máximo puntaje histórico y un punto más que el registrado en 2025. La empresa, considerada el mayor embotellador de productos Coca-Cola del mundo por volumen de ventas, tuvo un desempeño destacado en transparencia y reporteo, gestión del agua, ética de negocios, análisis de materialidad y abastecimiento sostenible.

La compañía también avanzó en biodiversidad, prácticas laborales, gestión de riesgos y cadena de suministro. Estos resultados se relacionan con una mayor alineación a estándares internacionales y con el fortalecimiento de sus reportes financieros y de sostenibilidad. Otro elemento destacado fue la elaboración de su primer reporte conforme al marco de la Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD).

Para Catherine Reuben, Directora de Asuntos Corporativos de Coca-Cola FEMSA, alcanzar un nuevo máximo en la evaluación representa un reconocimiento a avances concretos y al papel que la sostenibilidad ocupa dentro de la estrategia empresarial. La directiva señaló que este desempeño contribuye a fortalecer la capacidad de la compañía para generar valor de largo plazo.

FEMSA también mostró una evolución favorable en gobernanza, gestión de riesgos y transparencia. La empresa señaló que estos resultados reflejan una mayor madurez en la incorporación de la sostenibilidad a su estrategia y a la toma de decisiones. En este proceso destacó la publicación de sus primeras Divulgaciones Financieras Relacionadas con la Sostenibilidad bajo los estándares IFRS S1 e IFRS S2.

El desempeño ambiental de FEMSA también registró mejoras, particularmente en biodiversidad, a partir de iniciativas desarrolladas en distintas unidades de negocio. La compañía mantiene esfuerzos para fortalecer la gestión de los riesgos y oportunidades relacionados con la naturaleza.

Jessica Ponce de León, Directora de Sostenibilidad de FEMSA, explicó que la evaluación permite contrastar el desempeño de la empresa con referentes globales y detectar áreas de oportunidad. Señaló que los resultados en gobernanza, gestión de riesgos y transparencia reflejan la integración de la sostenibilidad en la estrategia y en las decisiones de negocio.

El Corporate Sustainability Assessment de S&P Global analiza información proporcionada por las empresas y datos disponibles públicamente para evaluar su desempeño ambiental, social y de gobernanza frente a referentes de su industria. Por esta metodología, la evaluación constituye una de las herramientas de referencia para inversionistas y otros grupos de interés a nivel global.

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