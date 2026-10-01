Este es el precio del dólar HOY jueves 1 de octubre de 2026

Este es el precio del dólar hoy.

El peso mexicano subió su coste en lo que se convirtió su cuarta jornada con pérdidas.

De esta forma, este jueves 1 de octubre la moneda nacional se cotiza en 18.07 pesos por dólar. El tipo de cambio interbancario cerró el miércoles 30 de septiembre en 18.0808 por cada divisa estadounidense.

Respecto al tipo de cambio FIX, otorgado por el Banco de México, Banxico, de acuerdo al Diario Oficial de la Federación, el dólar está valuado a la venta en 18.0692 unidades por divisa verde , mientras que el tipo de cambio que se deberá usar para calcular las obligaciones en dólares es de 18.0710 pesos por dólar.

Dólar vs. peso: ¿Cuánto vale en bancos de México?

En caso de estar interesado en cambiar dólares a pesos, a continuación te compartimos cómo cotiza en las principales ventanillas bancarias de México este jueves 1 de octubre:

Afirme: 17.00 a la compra, 18.60 a la venta

Banco Azteca: 16.90 a la compra, 18.64 a la venta

Banco de México (FIX): 18.0692

Bank of America: 17.2712 a la compra, 19.305 a la venta

Banorte: 16.85 a la compra, 18.45 a la venta

Diario Oficial de la Federación (DOF): 18.0692

Grupo Financiero Multiva: 18.13

Ve por más: 17.0422 a la compra - 18.0572 a la venta

Este es el precio del dólar hoy ı Foto: Especial

¿Cuánto valen mis dólares a pesos mexicanos?

¿Quieres este jueves 1 de octubre cambiar un dólar estadounidense a pesos mexicanos? Puedes consultar el precio del dólar en tiempo real a través de Internet. Tanto Google como los bancos en México proporcionan datos sobre el tipo de cambio del dólar hoy en México.

Por ejemplo, de acuerdo con Google, 1 dólar a pesos mexicanos equivale a 18.18 pesos por unidad. Debes ser consciente de que el costo del dólar varía a lo largo del día.

Este es el precio del dólar hoy ı Foto: Especial

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT