Este es el precio del dólar HOY martes 22 de septiembre de 2026

Este es el precio del dólar hoy.

El peso mexicano continúa por encima de las de las 17.00 unidades por dólar, en un nivel favorable, luego de alcanzar por un breve periodo las 16.00 unidades por dólar.

De esta forma, este martes 22 de septiembre la moneda nacional se cotiza en 17.24 pesos por dólar. El tipo de cambio interbancario cerró el lunes 21 de septiembre en 17.2262 por cada divisa estadounidense.

Respecto al tipo de cambio FIX, otorgado por el Banco de México, Banxico, de acuerdo al Diario Oficial de la Federación, el dólar está valuado a la venta en 17.2203 unidades por divisa verde , mientras que el tipo de cambio que se deberá usar para calcular las obligaciones en dólares es de 17.2450 pesos por dólar.

Dólar vs. peso: ¿Cuánto vale en bancos de México?

En caso de estar interesado en cambiar dólares a pesos, a continuación te compartimos cómo cotiza en las principales ventanillas bancarias de México este lmartes 22 de septiembre:

Afirme: 16.20 a la compra, 17.80 a la venta

Banco Azteca: 16.85 a la compra, 17.79 a la venta

Banco de México (FIX): 17.245

Bank of America: 16.2602 a la compra, 18.1488 a la venta

Banorte: 16.00 a la compra, 17.60 a la venta

Diario Oficial de la Federación (DOF): 17.1872

Grupo Financiero Multiva: 17.45

Ve por más: 16.6868 a la compra - 17.7018 a la venta

Este es el precio del dólar hoy ı Foto: Captura de pantalla

¿Cuánto valen mis dólares a pesos mexicanos?

¿Quieres este martes 22 de septiembre cambiar un dólar estadounidense a pesos mexicanos? Puedes consultar el precio del dólar en tiempo real a través de Internet. Tanto Google como los bancos en México proporcionan datos sobre el tipo de cambio del dólar hoy en México.

Por ejemplo, de acuerdo con Google, 1 dólar a pesos mexicanos equivale a 17.25 pesos por unidad. Debes ser consciente de que el costo del dólar varía a lo largo del día.

Este es el precio del dólar hoy ı Foto: Captura de pantalla

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LMCT