Gobierno federal garantizará el abasto de diésel

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que mantendrá los subsidios para evitar un alza en el costo de los combustibles y garantizar el abasto del energético en el país.

En su conferencia matutina, la mandataria señaló que la operación de la refinería Olmeca de Dos Bocas, Tabasco, así como las intervenciones para mejorar la operación de las demás infraestructuras han servido para hacer eficiente la distribución y el abasto del combustible.

“En efecto, la refinería Olmeca de Dos Bocas y la modernización de todas las refinerías, ayudan mucho. Si no existiera Dos Bocas, estaríamos en un problema de abasto del diésel. Ahora, todo lo que se produce se exporta, un poco por la facilidad territorial.

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“Se exporta algo de producción de petróleo crudo y se puede importar de la refinería Deer Park, que es importación, porque la refinería está en Texas. Pero somos autosuficientes en la producción de diésel. Esto es importantísimo”, sostuvo.

El Tip: EL 14 de marzo el Gobierno activó un estímulo fiscal al diésel inicialmente por 35.2% del IEPS, equivalente a 2.59 pesos por litro, luego del alza general del petróleo.

Al respecto, defendió el avance del sistema de refinación, al asegurar que ayuda mucho, por lo que aseguró que si no existiera Dos bocas, el país estaría en un problema de abasto del diésel.

Respecto al subsidio que se otorga al sector para evitar un incremento a los costos, aseguró que hay la disponibilidad para cerrar bien el año y no experimentar encarecimientos.

Sobre la aerolínea Mexicana, Sheinbaum Pardo señaló que alcanzará un equilibrio entre sus ingresos y erogaciones una vez que se reciban todos los aviones Embraer para ampliar su flota y, por ende, sus operaciones.

La mandataria federal comentó que ya se tienen todos los planes para las nuevas rutas que se abrirán una vez que ya se cuenten con las unidades, de las cuales esta semana llegará una nueva.

“Mexicana va a tener su rentabilidad asegurada en el momento en que estén todos los aviones operando. Ya están las rutas, está calculado y ya están pedidos los aviones y se pagaron los adelantos”.