Respaldan reformas en análisis de deuda

El Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciaron que sus respectivos consejos ejecutivos habían aprobado las reformas propuestas para su marco conjunto de evaluación de la deuda de los países de bajos ingresos, con el fin de reflejar un entorno más complejo y arriesgado.

Una revisión conjunta, la primera que realizan desde 2017, recomendó modificaciones en varios ámbitos, entre ellos un mejor análisis de la deuda interna y la ampliación del análisis de los retos de desarrollo a largo plazo, incluido el cambio climático.

Las reformas contribuirán a mejorar el análisis de los riesgos para la sostenibilidad de la deuda, perfeccionando la forma en que se mide la capacidad de los países para soportar la deuda e introduciendo nuevas herramientas para evaluar dicha sostenibilidad.

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El Tip: Se estima que 622 millones de personas vivirán en condiciones de pobreza extrema en el año 2030.

Por último, el Banco Mundial y el FMI trabajarán para mejorar las “herramientas de realismo” y las pruebas de resistencia utilizadas para garantizar la coherencia y la precisión de las previsiones, al tiempo que animarán a los países a mejorar la transparencia de los datos sobre la deuda, según ha indicado el Banco Mundial.

El FMI y el BM utilizan el marco de sostenibilidad de la deuda para analizar y evaluar la capacidad de un país para contraer nueva deuda sin poner en peligro su capacidad para enfrentar los préstamos existentes.

Se recomendaron estos cambios dado que muchos países de bajos ingresos han experimentado un aumento de los niveles de deuda y un cambio en las fuentes de financiación, que ahora incluyen un mayor recurso al endeudamiento interno y externo en condiciones comerciales. Se espera que el marco revisado entre en vigor en el segundo semestre de 2027, añadió.

Una revisión finalizada en julio confirmó que el marco de sostenibilidad de la deuda había funcionado bien a la hora de identificar con antelación episodios de sobreendeudamiento y ayudar a los países a tomar decisiones informadas sobre la obtención y la concesión de préstamos.