Édgar Amador arremete contra Guillermo Ortiz

El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, en conferencia de prensa el 9 de septiembre de 2026.

Édgar Amador Zamora, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), aseguró que los mexicanos tienen una mejor calidad de vida bajo el sexenio de la Presidenta Claudia Sheinbaum en comparación con el periodo neoliberal, particularmente mejor que en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León.

La declaración de Amador Zamora obedece a una respuesta al texto del exsecretario de Hacienda, Guillermo Ortiz, “¿Están los mexicanos mejor con Claudia Sheinbaum?”, en donde el funcionario zedillista criticó las políticas económicas de la Cuarta Transformación.

Al respecto, Édgar Amador Zamora ironizó en que Guillermo Ortiz es un experto en el tema de la pobreza, cuando él fue secretario de Hacienda, la población pobre se incrementó en 16 millones de personas, mientras que el sector en pobreza alimentaria creció en 15 millones de personas.

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EL DATO: La SHCP afirmó que los acuerdos para contener el precio de la gasolina y de la canasta alimentaria ayudan a mantener la inflación dentro del objetivo del Banco de México.

“Con esos antecedentes, él considera que tiene las credenciales para cuestionar la mejora en el bienestar de la población de 2018 a la fecha, cuando la pobreza se ha reducido en más de 13 millones de habitantes. Nadie como él en la historia reciente de México elevó tanto la pobreza, en un marco de devaluación del peso, inflación descontrolada, un incremento en el desempleo y un rescate de los bancos privados usando impuestos públicos, el Fobaproa, que creó una deuda que nos sigue costando a los mexicanos más de 30 años después”, publicó el secretario de Hacienda y Crédito Público en su cuenta de X.

El encargado de manejar las finanzas públicas del país agregó que en sólo tres años en el puesto la población en situación de pobreza patrimonial pasó de 52.3, en 1994, a 63.7 por ciento en 1997, un incremento histórico de 11 puntos porcentuales.

Además, el porcentaje de la población mexicana en situación de pobreza alimentaria se elevó de 21.2 a 33.3 por ciento en el trienio de mitad de los noventas.

INFLACIÓN. En cuanto a inflación, el secretario de Hacienda señaló que el comportamiento de la inflación entre 1994 y 1997 fue 16 veces mayor que la que México registra con el Gobierno de la Presidenta Sheinbaum.

“La inflación más reciente bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, a agosto de 2026, fue de 3.26 por ciento. Con Ortiz la inflación cerró 1997 en 15.72 por ciento, pero no hay que olvidar que, en su primer año en funciones, en 1995, la población mexicana sufrió una inflación de 51.97 por ciento”, apuntó.

Amador Zamora, quien recientemente presentó el Paquete Económico 2027, aseguró que el exfuncionario minimiza la histórica reducción del índice de pobreza multidimensional de 12.3 puntos porcentuales, y la también histórica recuperación del salario mínimo.

“Ortiz ignora, quizá deliberadamente, que el salario mínimo es también una señal muy importante en el mercado laboral, al fortalecer el salario mínimo se mejoran también los salarios en todos los sectores de la economía, lo que significa una estrategia para consolidar el bienestar general de los trabajadores. No lo ignora, lo sabe, por eso deprimieron los salarios mínimos durante 36 años, para mantener disminuidos los salarios de todos los trabajadores”, sentenció.

Cabe recordar que entre 2018 y 2024 13.4 millones de mexicanos salieron de la pobreza multidimensional y con ello la pobreza pasó de 41.9 a 29.6 por ciento de la población. Por su parte, la pobreza extrema se redujo de 7.0 a 5.3 por ciento “y que hogares que por años estuvieron excluidos comenzaron a recibir ingresos, derechos y atención pública como nunca antes”.