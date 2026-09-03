Femsa y Tec reconocen proyectos de liderazgo

En Monterrey, NL.

Ante el reacomodo de los bloques geopolíticos, en el que las potencias buscan ampliar su influencia mediante la competencia, y frente a una tecnología que cambiará la política, la sociedad y la economía, los valores de respeto a la dignidad humana y responsabilidad ciudadana que promovió Eugenio Garza Sada serán claves para enfrentar los retos futuros, señaló José Antonio Fernández Carbajal, presidente ejecutivo del Consejo de Administración de Fomento Económico Mexicano (Femsa).

En ese sentido, Femsa y el Tecnológico de Monterrey entregaron el Premio Eugenio Garza Sada a Eric Hágsater Gartenberg, empresario, filántropo y presidente de Grupo Chinoin; a la organización sin fines de lucro Formando Emprendedores Sociales y a la compañía OAKs Filtration por seguir el ejemplo del empresario al hacer el bien, impulsar a sus comunidades y contribuir a construir un país mejor.

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“Los ganadores que hoy reconocemos representan los valores de un liderazgo basado en el respeto a la dignidad humana y a la responsabilidad ciudadana como nos lo enseñó don Eugenio. Esta filosofía es clave para una época en que el poder mundial se recompone profundamente”, añadió José Antonio Fernández Carbajal.

El Dato: Instituido en 1993, el Premio Eugenio Garza Sada busca mantener vigente el legado de su fundador al reconocer a quienes convierten el liderazgo en desarrollo.

El premio Eugenio Garza Sada es otorgado en tres categorías. La primera, liderazgo empresarial humanista; la segunda, emprendimiento social; y la tercera, innovación social estudiantil. Este año, entre más de 600 postulaciones, se eligió a tres ganadores y se otorgaron incentivos económicos por 4.5 millones de pesos.

Eric Hágsater Gartenberg, filántropo y presidente de Grupo Chinoin, farmacéutica con más de 90 años de historia en el país, fue el ganador de la primera categoría. Hágsater también es fundador de Pronatura, asociación civil que ha restaurado más de 50 mil hectáreas de ecosistemas, y de Funsalud, que durante la pandemia lanzó la iniciativa ‘Juntos por la Salud’, con la que movilizó más de 200 mdp para equipar hospitales y apoyar al personal médico. El reconocimiento incluyó un incentivo de 1.5 mdp que deberá ser donado a una asociación de su elección.”

José Antonio Fernández, presidente del Consejo de Administración de Femsa. ı Foto: Especial

En la segunda categoría, el galardón lo recibió Formando Emprendedores Sociales, organización que ha beneficiado a más de 226 mil niños y jóvenes en Nuevo León, Coahuila y Durango desde hace 22 años a través de programas de educación financiera, bienestar y autonomía. Entre sus iniciativas destaca “Pequeños Ciudadanos”, que promueve la cultura de la legalidad, los derechos y la democracia desde la infancia. Alejandra Hinojosa, fundadora y directora general; Amador Garza, presidente del Consejo y Humberto Garza, expresidente, recibieron el incentivo de dos millones de pesos.

Y en la tercera categoría el galardón fue entregado a OAKs Filtration, proyecto liderado por Luis Ángel Robles Morales, estudiante de Ingeniería en Mecatrónica del Tecnológico de Monterrey, campus Chihuahua, por desarrollar una solución que hace más eficiente el uso del agua en la agricultura; es decir, un filtro para los sistemas de riego agrícola que permite ahorrar agua, es más económico y que beneficia a más de 500 productores en la zona centro-sur de Chihuahua. El premio económico fue de un millón de pesos, de los cuales el 50 por ciento es para impulsar el proyecto y el resto para una experiencia internacional en un ecosistema emprendedor líder.

Asimismo, los premiados recibieron un diploma y la escultura “Luz Interior” de la artista Yvonne Domenge.