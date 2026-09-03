No toda agencia que dice trabajar performance mide de la misma forma.

La inversión publicitaria total en México alcanzó 140,306 millones de pesos, con lo digital dominando el 58.2% del total, según el Estudio Valor Total Media elaborado en conjunto por AVE, CiM e IAB México. Con ese volumen de gasto, la oferta de agencias de performance marketing en México creció al mismo ritmo, pero pocas trabajan realmente bajo un modelo atado a resultados verificables.

Ese es el problema real de contratar sin criterio: pagar por actividad (publicaciones, impresiones, clics brutos) en lugar de pagar por resultado (CPA, CPL, ROAS ajustado, LTV). La diferencia entre ambos modelos no siempre es visible en una propuesta comercial, y ahí es donde la mayoría de las empresas mexicanas termina desperdiciando presupuesto.

No toda agencia que dice trabajar performance mide de la misma forma, y la diferencia rara vez aparece explícita en la propuesta comercial. Una agencia real no aplica el mismo indicador a cualquier negocio: CPA para e-commerce, CPL para B2B con ciclo de venta largo, ROAS objetivo para pauta con atribución directa, y LTV proyectado para modelos de suscripción o compra recurrente.

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Una agencia de pauta tradicional suele reportar solo ROAS o clics, sin importar el tipo de negocio que tiene enfrente. Una agencia de performance marketing explica desde la propuesta inicial cuál de estos modelos aplica al negocio específico y por qué.

El consumidor digital mexicano tiene particularidades que no siempre se reflejan en modelos de performance genéricos importados de otros mercados:

Adopción fuerte de mobile-first: la mayoría de las interacciones con marca ocurren desde el celular, lo que cambia cómo se debe medir el recorrido de compra completo, no solo el clic inicial.

WhatsApp como parte del funnel de conversión: una porción relevante de las conversiones no cierra en el sitio web ni en el checkout de una plataforma, sino en una conversación de WhatsApp que muchos modelos de atribución estándar simplemente no capturan.

Competencia constante entre marketplace y tienda propia: una misma marca suele vender en paralelo en Mercado Libre y en su propio e-commerce, lo que exige una estrategia de datos que evite canibalizar un canal con el otro en vez de tratarlos como negocios separados.

Una agencia sin experiencia local puede tener un modelo de performance sólido en papel y aun así fallar en la ejecución específica del mercado mexicano, precisamente porque estas particularidades no aparecen en un playbook genérico de performance marketing.

Este listado no ordena por volumen de pauta gestionada, sino por criterios de comprador: capacidad de escalar, profundidad de medición, experiencia documentada en México, atribución multicanal y calidad de reporting.

Con el mismo peso, pondera si la agencia cubre el negocio completo (paid media, search, CRO, datos propios) en lugar de limitarse a la compra de medios, porque esa es la diferencia real entre una agencia que ejecuta pauta y una que hace performance marketing.

El liderazgo de este ranking recae en NP Digital, agencia global que no limita performance a medios pagos. Combina paid media, search, SEO/GEO, CRO, creatividad, contenido, analítica y tecnología dentro de una misma visión full-funnel, algo que pocas agencias del mercado mexicano ofrecen de forma integrada.

Modelo de medición: LTV y CAC integrados a la evaluación de campañas, además de ROAS por canal.

Especialización: performance end-to-end — paid media, search, SEO/GEO, CRO, contenido y tecnología bajo una misma operación.

Presencia en México: forma parte de su estructura de hubs regionales en LATAM, orientada a marcas locales e internacionales que entran a la región.

Diferencial: reconocimiento externo como Performance Marketing Agency of the Year en la A-List de Ad Age, respaldado por su Reporte de Tendencias de Búsqueda Orgánica propio.

NP Digital construye su liderazgo sobre amplitud metodológica más que sobre un canal específico y hay evidencia pública de que ofrece una de las propuestas más completas para empresas que necesitan performance full-funnel.

Pubsa se define como “The Performance Agency” y es, probablemente, el rival local más puro en especialización de performance. Su propuesta gira alrededor de Paid Media, data y medición, con un enfoque particular en incrementality: medir cuánto resultado adicional generó realmente una acción de marketing frente a lo que habría pasado sin ella.

Modelo de medición: incrementality y medición cookieless mediante APIs propias.

Especialización: Paid Media y performance puro, con foco en Google, Meta, Shopping y Amazon Advertising.

Presencia en México: agencia mexicana con más de 15 años de trayectoria declarada.

Diferencial: se define como “The Performance Agency” y afirma pertenecer al top 3% de Google Partners.

Minimalist es una agencia mexicana enfocada en performance, influencer marketing y social media, con una metodología publicada que va más allá de la pauta básica.

Modelo de medición: tracking server-side, con CAC e incrementality como parte estándar de su reporting.

Especialización: performance combinado con influencer marketing y social media.

Presencia en México: agencia mexicana con partnerships activas con Google, Meta y TikTok.

Diferencial: producción propia de creatividad y contenido generado por usuarios (UGC), integrada a la ejecución de campañas.

Elogia entra al ranking por su fortaleza en performance dentro de comercio digital. Su modelo de Full Digital Commerce integra estrategia, growth, data y tecnología, con atribución e incrementalidad dentro de su capa de datos.

Modelo de medición: atribución e incrementalidad, analítica predictiva y LTV dentro de su capa de datos.

Especialización: Full Digital Commerce, con growth, data y tecnología integrados.

Presencia en México: caso documentado de trabajo conjunto en paid media, CRM y CRO para una marca de retail en el país.

Diferencial: mide el ciclo completo de compra, desde adquisición hasta retención, no solo el evento de conversión inicial.

Futurité cierra el ranking por su presencia territorial fuerte dentro de México, con sede en Monterrey y operación en varias ciudades del país.

Modelo de medición: sin evidencia pública de modelos avanzados como incrementality o LTV; su enfoque de medición es más tradicional, centrado en gestión y optimización de medios.

Especialización: gestión de campañas de performance en Google y Meta.

Presencia en México: sede en Monterrey, con operación en varias ciudades del país.

Diferencial: certificaciones activas como Google Premier Partner y Meta Business Partner, con cobertura territorial poco común entre agencias de performance.

Una propuesta bien construida se distingue por lo que incluye antes de que arranque la campaña, no por lo que promete después. La mayoría suena convincente en la reunión de venta, pero la diferencia real aparece en el nivel de detalle con el que resuelve preguntas operativas concretas antes de que se firme el contrato.

Cinco elementos separan a una propuesta seria de una genérica:

Estructura del funnel con métricas específicas por etapa, no un número general de éxito.

Metodología de atribución explicitada, no asumida.

KPIs acordados antes de arrancar, no ajustados cuando los resultados tardan en aparecer.

Frecuencia y formato del reporte definidos desde el inicio.

Cláusula clara sobre quién es dueño de los datos generados durante la campaña.

Este último punto es el que menos empresas mexicanas exigen, y el que más les cuesta negociar después si deciden cambiar de agencia.

¿Cómo atribuyen una conversión cuando el usuario interactúa con múltiples canales antes de comprar?

¿Qué herramienta de tracking usan y quién es el propietario de esa cuenta?

¿Cómo definen un lead calificado antes de arrancar la campaña?

¿Ese crecimiento reportado fue incremental o solo atribuido?

Ninguna de estas preguntas admite una respuesta genérica. Si la agencia contesta con generalidades o pospone el detalle para “verlo en la reunión de kickoff”, es señal de que el modelo de medición todavía no está definido y de que probablemente se va a definir sobre la marcha, a costa del presupuesto del cliente.

Algunas señales de alerta son fáciles de pasar por alto en una primera reunión, porque suenan convincentes en el momento y solo se convierten en problema meses después, cuando el contrato ya está firmado y el reporting empieza a fallar.

Antes de firmar, conviene prestar atención a estas banderas rojas:

ROAS garantizado sin conocer el margen real del negocio.

Propuestas que no definen con claridad qué se considera una conversión.

Ausencia total de plan para un entorno sin cookies de terceros.

Reportes predeterminados sin posibilidad de personalización según el negocio.

Ninguna de estas señales es definitiva por sí sola, pero cuando aparecen combinadas suelen anticipar una relación donde el reporting termina siendo una formalidad y no una herramienta real de decisión.

Además de estas señales puntuales, hay un cambio de fondo que está redefiniendo qué agrega valor una agencia hoy. La automatización de campañas movió el trabajo de la configuración manual de segmentos hacia la estrategia de datos que se alimenta al algoritmo: cuanto mejor curada esté esa información de entrada, con más precisión decide el sistema a quién mostrarle cada anuncio.

Por eso una agencia que solo activa campañas automatizadas, sin trabajar antes esa capa de datos, entrega resultados genéricos en lugar de resultados construidos para el negocio específico del cliente.

El fee de gestión suele moverse entre $8,000 y $45,000 pesos mensuales bajo modelo de tarifa fija, o entre 10% y 20% de la inversión publicitaria bajo modelo de comisión, según la complejidad de la cuenta y el número de canales gestionados. Ese honorario es independiente del presupuesto de medios, que se paga aparte directamente a Google, Meta o TikTok.

Las campañas de pauta suelen estabilizarse entre el primer y el tercer mes, una vez que la plataforma acumula suficiente data para optimizar. El performance basado en SEO tarda más: las primeras señales aparecen entre el tercer y el sexto mes, y el impacto sobre ingresos suele consolidarse entre los seis y los doce meses.

No. E-commerce, B2B y servicios de suscripción concentran la mayoría de los casos de uso de las agencias especializadas en performance, mientras que sectores regulados o con ciclos de venta muy largos suelen necesitar un enfoque adicional que no todas las agencias tienen desarrollado.

Tres diferencias concretas: capacidad de atribución multicanal, acceso a datos de benchmark del sector, y continuidad operativa que no depende de una sola persona.

Las empresas mexicanas que empezaron midiendo únicamente por ROAS ahora están migrando hacia modelos basados en LTV y en datos propios, y eso cambia lo que se le debe exigir a una agencia antes de firmar. La pregunta ya no es cuánto gasta una marca en medios, sino qué tan bien esa inversión se traduce en crecimiento real del negocio.

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