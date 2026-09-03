México se mantiene como principal socio comercial de EU entre enero y julio

Entre enero y julio, las importaciones que Estados Unidos realizó desde México crecieron 15.9 por ciento en comparación anual, pese a las tarifas arancelarias y a la fortaleza del peso. Asimismo, analistas indicaron que México se posicionó como el principal proveedor de mercancías del país vecino al concentrar el 17.2 por ciento de sus compras totales, registrando así el mayor monto para un mismo periodo.

“México se mantuvo como el principal proveedor de mercancías para Estados Unidos, con exportaciones hacia ese país por 358 mil 707 millones de dólares, el mayor monto registrado para un mismo periodo, representando el 17.2 por ciento de las importaciones totales estadounidenses. Canadá ocupó el segundo lugar con una participación de 11.2 por ciento, seguido por Taiwán con 7.8 por ciento y China con 7.5 por ciento”, sostuvo Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

De acuerdo con datos de la c, en los primeros siete meses del año, las importaciones desde México ascendieron a 358 mil 707 millones de dólares, un alza de 49 mil 419.3 millones de dólares respecto a julio de 2025 cuando fueron 309 mil 287.7 millones de dólares.

Por su parte, las exportaciones desde Estados Unidos hacia México también se incrementaron a tasa anual ya que se situaron en 229 mil 816.9 millones de dólares, un alza de 33 mil 107.4 millones de dólares o 16.8 por ciento

Con los datos anteriores, el déficit comercial de Estados Unidos con México se incrementó al pasar de 112 mil 578.2 millones de dólares entre enero y julio de 2025 a 128 mil millones 890.1 millones de dólares en el mismo periodo de 2026, es decir, 16 mil 311.9 millones de dólares más o 14.4 por ciento.

“Como resultado de lo anterior, México se ubicó como el segundo país con el que Estados Unidos registró el mayor déficit comercial acumulado en el año (enero-julio), al representar el 20.1 por ciento del déficit total. Vietnam ocupó el primer lugar con 22.6 por ciento y Taiwán bajó al tercer lugar con 19.9 por ciento”, indicó la analista.

Datos de julio

En el mes de referencia, las importaciones desde México ascendieron a 60 mil 549.6 millones de dólares, un alza de 15 mil 232.8 millones de dólares respecto a julio de 2025 cuando fueron 45 mil 316.8 millones de dólares.

Por su parte, las exportaciones desde Estados Unidos con destino a México también se incrementaron a tasa anual ya que se situaron en 34 mil 240.1 millones de dólares frente a los 28 mil 946 millones de dólares en julio de 2025, es decir, un alza de 18.2 por ciento.

Mientras que el déficit comercial de Estados Unidos con México también registró un alza, ya que en el mes de referencia de este año fue de 26 mil 309.5 millones de dólares y en 2025 fue de 16 mil 370.8 millones, un incremento de 9 mil 938.7 millones de dólares o 60.7 por ciento.

Te puede interesar

- Sheinbaum señala intentos desde EU de dividir al Gobierno; “topan con pared”

- SENER anuncia 100 plantas de energía para próximo año

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR