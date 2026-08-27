Exportaciones mexicanas registran récord en julio; alcanzan 77 mil 263 mdd

Durante el mes de julio, el comercio exterior de México alcanzó un hito histórico al registrar por primera vez que sus exportaciones e importaciones superaron de manera simultánea los 80,000 millones de dólares en un solo mes. En datos desestacionalizados, las exportaciones del país subieron 9.69 por ciento mensual en julio de 2026 a 77 mil 263 millones de dólares, su nivel más alto desde que se tiene registro.

“En el mes que se reporta, en términos desestacionalizados, las exportaciones totales registraron un avance mensual de 9.69 por ciento”, se informó.

De acuerdo con los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las ventas de mercancías al exterior ascendieron a 81,420 millones de dólares, lo que representa un crecimiento anual de 43.7% en comparación con el mismo mes de 2025.

Por su parte, las importaciones sumaron 82,268 millones de dólares, registrando una aceleración anual del 45%.

Este incremento superior en las compras realizadas al extranjero llevó al país a registrar un déficit comercial de 848 millones de dólares en julio, una cifra que contrasta de forma directa con el superávit de 4,060 millones de dólares observado durante junio.

Las cifras originales del INEGI reflejan una expansión del intercambio comercial respecto al mes previo, con un aumento del 12.3% en las exportaciones y de poco más del 20% en las importaciones.

Al eliminar los efectos estacionales, las ventas crecieron 9.69% mensual y las compras de bienes procedentes de otros países avanzaron 15.16%.

De acuerdo con la información oportuna de comercio exterior, en julio 2026 se registró un déficit comercial de 848 millones de dólares (mdd).



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El dinamismo exportador estuvo impulsado principalmente por el sector manufacturero, que acumuló 76,306 millones de dólares, equivalente a un alza de 45.7% anual.

En contraste con la trayectoria general, la industria automotriz avanzó únicamente 2.4%, con un incremento del 3.7% en las ventas enviadas hacia Estados Unidos y un descenso del 3.9% en los envíos dirigidos a otros mercados.

El repunte de los envíos se concentró en las manufacturas no automotrices, que registraron una tasa de crecimiento anual del 64.9%. Dentro de este rubro destacaron los equipos y aparatos eléctricos y electrónicos al avanzar 134%, seguidos por la minerometalurgia con 27.3%, maquinaria y equipo especial con 13.9%, y los productos plásticos y de caucho con 13.3 por ciento.

Por destino geográfico, las exportaciones no petroleras hacia Estados Unidos subieron 49.8%, mientras que las destinadas al resto del mundo crecieron 21%.

En contraparte, los envíos del sector agropecuario y pesquero cayeron 8.6%, destacando desplomes en el ganado vacuno (99.7%), uvas y pasas (95.8%), café crudo en grano (41.2%) y jitomate (15.5%).

En lo relativo a las importaciones, el alza se concentró en los bienes de uso intermedio o insumos para la producción, los cuales sumaron 67,132 millones de dólares tras aumentar 56.3% anual, representando más de ocho de cada 10 dólares importados. Las compras de bienes de capital crecieron 9.9% (5,607 millones de dólares) y los bienes de consumo subieron 9.8% (9,529 millones de dólares).

Pese al saldo negativo de julio, la balanza comercial acumuló de enero a julio un superávit de 9,255 millones de dólares, cifra significativamente superior a los 1,176 millones reportados en el mismo lapso de 2025. En los primeros siete meses del año, las exportaciones totales acumularon 471,387 millones de dólares (27.7% de alza) y las importaciones 462,132 millones de dólares (25.6% de aumento).

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JVR