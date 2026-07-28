Exportaciones mexicanas crecen 34.4 por ciento en junio

Durante el sexto mes del año, el valor de las exportaciones totales ascendió a 72 mil 551 millones de dólares (mdd), un crecimiento de 34.4 por ciento anual, impulsado por un repunte tanto de las no petroleras, como de las petroleras; además, pese a que Estados Unidos ha impuesto diversos aranceles a las mercancías mexicanas, las que fueron enviadas hacia ese país registraron un incremento de 35.8 por ciento, señaló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Tip: Entre enero y junio, el superávit comercial fue mayor por 8.4 mil mdd, un repunte de 587.8%.

De acuerdo con analistas, los datos reflejaron “un desempeño positivo a simple vista”; sin embargo, el perfil exportador de México se ha deteriorado debido a que las ventas de equipo de cómputo, que han aumentado, tienen menor valor agregado que las automotrices.

Las exportaciones petroleras fueron de dos mil 091.1 millones de dólares, un incremento de 43.4 por ciento; mientras que las no petroleras, alcanzaron los 70 mil 459.9 millones de dólares o un alza de 34.1 por ciento a tasa anual.

2.78 por ciento, la caída de las importaciones totales en junio

Al interior de las no petroleras, el valor de las agropecuarias fue de mil 663.9 mdd, una caída de 2.8 por ciento; según el Inegi, las bajas más pronunciadas fueron las del melón, sandía y papaya con 59.3 por ciento; café crudo en grano, 32.8 por ciento; aguacate, 29.8 por ciento; cítricos, 24.6 por ciento; de uvas y pasas, 21.2 por ciento. Los mayores avances fueron las exportaciones de pimiento, 55.1 por ciento; legumbres, 40.2 por ciento.

Mientras que, las extractivas ascendieron a mil 577 millones de dólares o un alza de 37.3 por ciento; y las manufactureras, que representan el 95.4 por ciento del total, también crecieron 35.3 por ciento para quedar en 67 mil 219 millones de dólares.

15 mil 344 mdd fue el déficit de las importaciones petroleras

Por su parte, el avance de las manufactureras tuvo impulso por las exportaciones automotrices que se ubicaron en 17 mil 564.8 mdd o un alza de 7.6 por ciento y por las no automotrices que ascendieron a 49 mil 654.1 millones de dólares, un incremento de 48.8 por ciento.

De las exportaciones manufactureras no automotrices, las que registraron un mayor incremento en el valor a tasa anual fueron las de productos de la minerometalurgia con 40.9 por ciento; equipos y aparatos eléctricos y electrónicos, 19.7 por ciento; alimentos, bebidas y tabaco, 14.5 por ciento.

Asimismo, del total de las exportaciones, las que fueron hacia EU crecieron 35.8 por ciento, debido a un crecimiento de 7.0 por ciento de las automotrices, mientras que otras aumentaron 48.9 por ciento; las que fueron enviadas hacia el resto del mundo también repuntaron 25 por ciento, impulsadas por las automotrices en 11.3 por ciento y otras con 30.8 por ciento.

El valor de las importaciones, durante junio, se ubicó en 68 mil 461.1 mdd, el más alto registrado, y tuvo un crecimiento de 28 por ciento anual, por incrementos en bienes de consumo, intermedios y de capital.

Las petroleras se ubicaron en cinco mil 487.2 millones de dólares o 39.8 por ciento más; las no petroleras en 62 mil 973.9 millones de dólares o 27.1 por ciento de alza.

Con los datos anteriores, en el sexto mes del año, se tuvo un superávit comercial de cuatro mil 090 millones de dólares, un incremento sustancial si se compara con los dos mil 259 millones de dólares que se reportaron en mayo. El área de Estudios Económicos de Banamex destacó que la cifra de junio fue inferior a su estimación de cinco mil 005 millones de dólares; no obstante, es el mayor desde octubre de 2020.

PRIMER SEMESTRE. En los primeros seis meses del año, el valor de las exportaciones se ubicó en 389 mil 723.3 millones de dólares, un alza de 24.6 por ciento, debido a un incremento en las no petroleras 25.6 por ciento y una caída en las petroleras de 2.9 por ciento.

Al interior de las no petroleras, las agropecuarias se redujeron 4.0 por ciento; las extractivas crecieron 78.6 por ciento y las manufactureras 25.8 por ciento; las automotrices sólo crecieron 1.0 por ciento y las no automotrices, 37.6 por ciento.

Del total de las exportaciones no petroleras, el 84.16 por ciento fueron dirigidas hacia Estados Unidos; además, en el periodo de referencia, éstas se incrementaron 25.7 por ciento en comparación con el mismo semestre de 2025: impulsadas por un crecimiento de otras con 38.5 por ciento y una contracción de 2.7 por ciento de las automotrices.

Además, en el acumulado del año, el valor de las importaciones fue de 379 mil 866 millones de dólares, un alza de 22 por ciento si se compara con el mismo periodo de 2025, impulsadas por un incremento de las petroleras de 12.1 por ciento y de las no petroleras con 22.8 por ciento.

De tal forma que el superávit comercial se ubicó en 9 mil 857.3 millones de dólares, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, destacó que ha sido la cifra más alta desde 1991, y destacó el buen desempeño de México en la balanza comercial.

“Cuando es mayor lo que exportas o lo que importas, quiere decir que vamos bien y lo que tenemos es ese saldo de 9 mil 800 millones de dólares, un poquito más, que no lo veíamos desde, no habíamos tenido una cifra de ese tamaño, cuando menos desde el 91 para acá”, indicó.

A su vez, Banco Base destacó que el desempeño fue “positivo a simple vista”, pero el perfil del país se ha deteriorado debido a que las exportaciones que se han incrementado son las manufactureras no automotrices, en específico las de equipo de cómputo y se suma el hecho de que hay evidencia de triangulación comercial con transformación. Es decir, a México sólo llegan los insumos para ser ensamblados y posteriormente se envían a EU.

“La creación de empleo en México no ha sido proporcional al crecimiento de las exportaciones de equipo de cómputo... Con esto se corre el riesgo de regresar al modelo de maquiladora de exportación” como hace 30 años.

BALANZA COMERCIAL ı Foto: Especial