Ingresos por remesas caen 3.6% anual en agosto

Durante agosto, los ingresos por remesas sumaron 5 mil 452 millones de dólares, una caída anual del 3.6 por ciento, a pesar de que el monto promedio por transferencia aumentó, la disminución en el número total de envíos redujo el flujo que recibieron los hogares mexicanos, indicó el Banco de México (Banxico).

De acuerdo con el Banco de México, las remesas que llegaron al país se originaron por 13.2 millones de transacciones, una disminución de 905 mil en su comparación con agosto del año pasado; mientras que el envío promedio fue de 412 dólares; es decir, 13 dólares más que en 2025.

Asimismo, con datos ajustados por estacionalidad, los ingresos por remesas fueron de 119 millones de dólares menos que en julio, lo que significó el retroceso de 2.3 por ciento, debido a que el número de envíos aumentó en 116 mil; sin embargo, la remesa promedio bajó 14 dólares.

Por su parte, entre enero y agosto de 2026, el valor acumulado de los ingresos por remesas fue de 41 mil 802 millones de dólares, cifra superior a los 40 mil 903 millones de dólares que ingresaron en el mismo lapso de 2025, lo que implicó un avance a tasa anual de 2.2 por ciento.

“El flujo acumulado de los ingresos por remesas en los últimos doce meses (septiembre 2025 – agosto 2026) fue de 63 mil 370 millones de dólares, menor que el monto acumulado a doce meses de julio pasado de 63,571 millones de dólares (agosto 2025 – julio 2026)”, señaló el Banxico.

A su vez, las remesas que fueron enviadas desde México a otros países ascendieron a 126 millones de dólares, lo que significó una expansión de 37.8 por ciento a tasa anual, debido a que aumentó el número de transferencias 12.5 por ciento y 22.6 por ciento en el valor total del envío promedio.

Con lo anterior, el superávit de la cuenta de remesas del país respecto del resto del mundo fue de cinco mil 326 millones de dólares, cifra menor a los cinco mil 562 millones de dólares que se registró en agosto de 2025. Mientras que en el acumulado de enero a agosto, el saldo de la cuenta de remesas sumó 40 mil 945 millones de dólares, cifra superior a la de 40 mil 125 millones de dólares de los primeros ocho meses del año pasado.

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FGR