Fitch ratifica en ‘BB+’ la calificación de Pemex; mantiene perspectiva estable

Fitch Ratings ratificó en “BB+” la calificación internacional de largo plazo de Petróleos Mexicanos (Pemex), además de que mantuvo en “AA (mex)” la calificación nacional de la empresa, informó esta en un comunicado.

Pemex destacó que, con la decisión anunciada por Fitch Ratings, su calificación internacional acumula una mejora de tres escalones en menos de un año y se mantiene a un nivel de la calificación soberana de México.

Además, enfatizó, el avance ocurre después de más de una década sin incrementos en la evaluación crediticia de la compañía.

TE RECOMENDAMOS: Moneda verde se fortalece Este es el precio del dólar HOY viernes 25 de septiembre de 2026

Fitch Ratings ı Foto: Reuters

Fitch elevó la nota de Pemex de “B+” a “BB” en agosto de 2025 y posteriormente la incrementó a “BB+” en octubre del mismo año.

La agencia atribuyó parte de la mejora a una mayor coordinación entre Pemex, Hacienda y la Secretaría de Energía en materia de política financiera.

Entre los indicadores considerados por Fitch se encuentra la reducción de la deuda financiera registrada entre junio de 2025 y junio de 2026. El indicador de deuda respecto al EBITDA también pasó de ocho veces en 2025 a cuatro veces en 2026, mientras que las amortizaciones previstas para 2027 disminuyeron 39 por ciento.

📰 Comunicado Nacional | Fitch ratifica el fortalecimiento del perfil crediticio de Pemex.

🔗 https://t.co/Ns1KUUa1w4 pic.twitter.com/u9aM3QIpxB — Petróleos Mexicanos (@Pemex) September 25, 2026

En el ámbito operativo, la calificadora identificó una mayor utilización de las refinerías, eficiencias en las operaciones y mejores perspectivas para las actividades de exploración y producción.

Fitch también señaló que los avances en negociaciones y contratos mediante esquemas mixtos podrían contribuir a estabilizar la producción a partir de 2028, con posibilidades de crecimiento posteriormente, según el comunicado de Pemex.

En tanto, Pemex indicó que mantendrá una estrategia enfocada en reducir su deuda, mejorar el perfil de vencimientos y disminuir los costos de financiamiento.

También contempla mantener la producción, elevar la confiabilidad de sus refinerías y ampliar sus capacidades de operación e inversión mediante esquemas mixtos.

Sigue leyendo:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am