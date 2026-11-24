• Atajando balanza dispar

Y el que ahora se encuentra en China es el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, llevando a cabo lo que algunos podrían considerar una tarea relevante en términos de relaciones comerciales. Y es que ayer, en la XI Reunión del Grupo de Alto Nivel México-China, en Beijing, el funcionario planteó la necesidad de reducir la enorme disparidad que hay en la balanza comercial actualmente muuuy a favor del país asiático. De acuerdo con las previsiones de la SE, en 2026 México comprará a China mercancías por más de 130 mil millones de dólares, mientras que las ventas mexicanas a ese país rondarán apenas los 10 mil millones. “Lo que estoy proponiendo es reducir esta disparidad entre importaciones y exportaciones de manera decidida y rápida, manteniendo el mismo ritmo de crecimiento de nuestras exportaciones que el que hemos tenido en nuestras importaciones”, refirió Marcelo. Y es que ocurre que los chinos han demorado hasta por años permisos para importar productos mexicanos. Pendientes.

• Otro paso a la postulación

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Y fue Beatriz Mojica quien ayer se registró ya como precandidata a la gubernatura de Guerrero en su partido, Morena. Es sabido que antes fue designada coordinadora estatal de los Comités de Defensa de la Transformación, tras ganar la encuesta que la 4T aplicó en la entidad, por lo que se trató del siguiente paso en la construcción de su postulación a la gubernatura. Nos piden no perder de vista la forma en la que el proceso guinda en esta entidad ha avanzado, sin mayores obstáculos, grillas o choques internos, lo que da cuenta del oficio político que ha mostrado Mojica Morga. “Hoy di un paso muy importante, me registré como precandidata de Morena a la gubernatura de Guerrero… Soy una mujer afromexicana, orgullosa de mis raíces y de la tierra que me vio crecer”, refirió. Y en la narrativa que ha cobrado relevancia en los últimos tiempos indicó que es tiempo de mujeres y de reconocer las historias y capacidades de quienes abrieron camino. Ahí el dato.

• Colosio se define: no será NL

Comentan que después de varios meses de deshojar la margarita y mantener dos velitas encendidas —una en Nuevo León y otra en su natal Sonora—, el senador emecista Luis Donaldo Colosio Riojas finalmente se decidió. Y aunque nos recuerdan que ya había enviado varias señales de hacia dónde se estaba recargando su balanza —pues hasta la fe de bautizo con domicilio sonorense enseñó— no dejó de ser noticia que finalmente declaró abiertamente que buscará la candidatura al gobierno de Sonora el próximo año, bajo el color naranja, tras aceptar la invitación de su partido. Dicen que la contienda en esa entidad ya estaba, de alguna manera, calentándose, en medio de definiciones que ya hicieron otros partidos y varios jaloneos entre Colosio y el actual gobernador, el morenista Alfonso Durazo —que, por cierto, se ha declarado su amigo—, quien, se cuenta, ya siente pasos en la azotea ante la posibilidad de ceder la entidad a una fuerza distinta a Morena. ¿Será?

• Alerta en Veracruz

Nos piden no pasar por alto las serias acusaciones que ha hecho la periodista Yareth de León contra el exalcalde de Pánuco, Veracruz, Óscar Guzmán de Paz, hoy funcionario del gobierno de Rocío Nahle. De acuerdo con la comunicadora, cuando avisó al entonces edil y hoy director de Telebachillerato que recibía amenazas de muerte, él se limitó a pedirle que guardara silencio y no se metiera en problemas. Aunque la también activista aclaró que su denuncia penal por las amenazas fue contra otra persona, lo que no deja de calar, nos dicen, es la respuesta de las autoridades, particularmente en un estado donde el ejercicio de la libertad de expresión ha dejado una estela letal. Este señalamiento público, se nos recuerda, está lejos de ser un hecho aislado, cuando sólo este año Veracruz suma tres asesinatos de periodistas. Ante esta situación, comentan que la gobernadora, quien, por cierto, se ha resistido a reconocer la crisis, ahora tendrá más preguntas que responder. Atentos.

• Llanto tras el pachangón

Entre llanto, el director del Conalep de Morelos, Rodrigo Arredondo, apareció ayer para pedir que “con las hijas no”. Al exalcalde de Cuautla le movió mucho las emociones el que fuera exhibido en medios el ostentoso festejo de tres días que se armó a propósito del casamiento de su hija. Algo que provocó que se cuestionara la austeridad y medianía que está llamado a aplicar como morenista. “Si esta explicación que acabo de hacer no fuera suficiente para aclarar toda la controversia que se ha suscitado… pongo sobre la mesa mi renuncia al frente del Conalep”, amenazó. Antes había dicho que una parte de los recursos usados en el pachangón provienen de su familia y otra parte de la del novio. “Pero los adversarios son capaces de meterse con lo más sagrado que tenemos los padres, nuestros hijos. Ningún padre debe ver a su hija convertirse en blanco de ataques”, lamentó mientras se le quebraba la voz.

• De Chong para Alito

El que no perdió oportunidad para volver a ajustar cuentas con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno fue el exsenador —y también expriista—, Miguel Ángel Osorio Chong. El exsecretario de Gobernación reprochó que, bajo la dirigencia de Alito, el PRI perdió cada vez más espacios políticos. Y se reservó el “se los dijimos” para recordar que, según él, ese costo ya se había advertido. Si bien nos dicen que los comentarios de Osorio Chong no son nuevos, llegan con una dosis de actualidad y coyuntura, la de 2027, el año por el que Alito está concentrando toda su energía para mantener a flote el instituto político que se resiste a soltar —incluso cuando muchos priistas de larga data se lo han pedido,— y en el que, por cierto, su gran apuesta es que haya la mayor cantidad de alianzas entre los partidos de oposición en el país para contener a Morena. Osorio, nos dicen, sólo volvió a poner sobre la mesa el palmarés de Moreno. Uf.