Entre llanto, el director del Conalep de Morelos, Rodrigo Arredondo, apareció ayer para pedir que “con las hijas no”. Al exalcalde de Cuautla le movió mucho las emociones el que fuera exhibido en medios el ostentoso festejo de tres días que se armó a propósito del casamiento de su hija. Algo que provocó que se cuestionara la austeridad y medianía que está llamado a aplicar como morenista. “Si esta explicación que acabo de hacer no fuera suficiente para aclarar toda la controversia que se ha suscitado… pongo sobre la mesa mi renuncia al frente del Conalep”, amenazó. Antes había dicho que una parte de los recursos usados en el pachangón provienen de su familia y otra parte de la del novio. “Pero los adversarios son capaces de meterse con lo más sagrado que tenemos los padres, nuestros hijos. Ningún padre debe ver a su hija convertirse en blanco de ataques”, lamentó mientras se le quebraba la voz.