Comentan que después de varios meses de deshojar la margarita y mantener dos velitas encendidas —una en Nuevo León y otra en su natal Sonora—, el senador emecista Luis Donaldo Colosio Riojas finalmente se decidió. Y aunque nos recuerdan que ya había enviado varias señales de hacia dónde se estaba recargando su balanza —pues hasta la fe de bautizo con domicilio sonorense enseñó— no dejó de ser noticia que finalmente declaró abiertamente que buscará la candidatura al gobierno de Sonora el próximo año, bajo el color naranja, tras aceptar la invitación de su partido. Dicen que la contienda en esa entidad ya estaba, de alguna manera, calentándose, en medio de definiciones que ya hicieron otros partidos y varios jaloneos entre Colosio y el actual gobernador, el morenista Alfonso Durazo —que, por cierto, se ha declarado su amigo—, quien, se cuenta, ya siente pasos en la azotea ante la posibilidad de ceder la entidad a una fuerza distinta a Morena. ¿Será?