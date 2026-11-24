Bibiana Belsasso. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

En México, cada año que pasa leemos menos. Lo confirma el Módulo sobre Lectura 2026 que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer el pasado 18 de noviembre: el promedio de libros leídos en un año bajó de 4.2 a 3.9 por persona.

El dato de los hombres es todavía más bajo. En 2025 leían, en promedio, 4.6 libros al año; hoy leen 3.7. Las mujeres fueron en sentido contrario y pasaron de 3.8 a 4.1. También son más las mujeres que leen libros: 64.1 por ciento, frente a 58.3 por ciento de los hombres.

Hay otra cifra que preocupa. El 14.8 por ciento de la población de 12 años y más, sólo lee en redes sociales. No abre un libro, una revista ni un periódico. Lee nada más lo que le aparece en el teléfono. Hace un año era el 13.1 por ciento. Y el tiempo que pasamos en redes se incrementó a una hora y media diaria.

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IMPULSAN LENGUAS VIVAS

EL GOBERNADOR de Oaxaca, Salomón Jara (c.), inauguró la Feria Intercultural de Escritura y Lec- tura de Oaxaca 2026 (FIELO), que se realiza en la entidad del 19 al 29 de noviembre. En el evento, se dijo convencido de que el acceso a la cultura y al conocimiento es un derecho, no un privilegio ı Foto: Especial

Apenas el sábado, en este diario, Mónica Garza escribía sobre una educación pública “desnutrida”, datos que nos deben preocupar muchísimo. La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) calcula que entre 2019 y 2026 las universidades públicas estatales acumularon un déficit de 55 mil 400 millones de pesos, mientras su matrícula creció 18 por ciento con los mismos recursos.

La Subsecretaría de Educación Superior detectó problemas financieros en 18 de las 35 universidades autónomas estatales; cuatro de ellas están en situación crítica. Según la Secretaría de Educación Pública (SEP), 14 gobiernos estatales debían mil 728 millones de pesos a 23 universidades públicas en 2026, y el abandono escolar en el bachillerato alcanzó a 11.3 por ciento en el ciclo 2023-2024.

Y es que un país que lee menos aprende menos, y un sistema educativo sin recursos difícilmente va a formar lectores.

Por eso hay que seguir fomentando la lectura, sobre todo ahora, cuando son tantos los retos y tantas las pantallas que nos alejan de un libro.

La tecnología nos ha dado muchísimo. Nos acerca información, nos comunica y nos facilita el trabajo, pero cuando se abusa de ella, el costo es muy alto.

Vivimos saltando de un video de 30 segundos a una notificación y de ahí a otra pantalla. Cada vez nos cuesta más sentarnos a leer diez páginas seguidas.

La neurocientífica Maryanne Wolf, autora de Lector, vuelve a casa, lleva años estudiando cómo cambia el cerebro cuando leemos en pantallas. Su advertencia es clara: la lectura profunda, la que nos obliga a concentrarnos, no es una capacidad con la que nacemos. Se construye leyendo y se pierde cuando dejamos de hacerlo.

Leer no sólo sirve para aprender. Entrena la concentración, ayuda a retener información y fortalece la memoria. Nos permite entender un argumento completo y no quedarnos con un encabezado. Nos enseña a ponernos en el lugar de otro. Eso es justo lo que estamos perdiendo. El propio Inegi lo registra: casi uno de cada tres lectores reconoce que entiende la mitad o poco de lo que lee.

Por eso hay que valorar los espacios que acercan los libros a la gente. El sábado 28 de noviembre arranca en Guadalajara la Feria Internacional del Libro (FIL), que organiza la Universidad de Guadalajara y que, este año, cumple 40 ediciones.

Es el encuentro editorial más importante de América Latina. Hasta el 6 de diciembre, la Expo Guadalajara recibirá a más de 900 escritores en cerca de tres mil actividades. El invitado de honor será Italia, que regresa 18 años después de su primera participación en 2008, con una delegación de 61 autores y un pabellón de unos ocho mil 200 libros.

La FIL no es sólo para especialistas. Miles de estudiantes, familias y niños la recorren cada año. El esfuerzo no puede quedarse en las grandes ciudades.

En un estado como Oaxaca, con tantos pueblos y lenguas originarias, promover la lectura tiene un valor adicional: también es una forma de cuidar la memoria de los pueblos.

Ahí se lleva a cabo la Feria Intercultural de Escritura y Lectura de Oaxaca (FIELO) 2026, Primavera Literaria.

El gobernador Salomón Jara Cruz la inauguró el pasado jueves 19 de noviembre en el Teatro Macedonio Alcalá, con el lema: Leer, crear y transformar.

Hasta el 29 de noviembre, la Alameda de León tendrá más de 120 actividades literarias, culturales y educativas, con escritoras y escritores, académicos, lectores y creadores en lenguas originarias de Oaxaca, del resto del país y del extranjero.

La propuesta es interesante: que los libros convivan con la tradición oral, con lo que saben las comunidades y con las historias que las abuelas y los abuelos cuentan de generación en generación.

La literatura no sólo está en los estantes. También nace de las lenguas y de la experiencia de los pueblos.

“Nuestro enfoque es territorial, acercar las oportunidades educativas a los pueblos respetando su lengua, su cultura y su forma de organización comunitaria”, dijo Jara Cruz, quien calificó esa tarea como un asunto de justicia social.

Las cifras del Inegi dicen que vamos para atrás como mexicanos en leer y comprender las lecturas. Ferias como la FIL y la FIELO promueven la lectura.

Leer no es un lujo ni un privilegio de unos cuantos. Cualquier persona, sin importar su nivel socioeconómico, puede abrir un libro, y es la forma más directa de adquirir conocimiento. Leer nos permite pensar por nosotros mismos, entender lo que pasa a nuestro alrededor y no quedarnos con lo primero que vemos en una pantalla.

Un país que lee es un país más libre.