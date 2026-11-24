Nos piden no pasar por alto las serias acusaciones que ha hecho la periodista Yareth de León contra el exalcalde de Pánuco, Veracruz, Óscar Guzmán de Paz, hoy funcionario del gobierno de Rocío Nahle. De acuerdo con la comunicadora, cuando avisó al entonces edil y hoy director de Telebachillerato que recibía amenazas de muerte, él se limitó a pedirle que guardara silencio y no se metiera en problemas. Aunque la también activista aclaró que su denuncia penal por las amenazas fue contra otra persona, lo que no deja de calar, nos dicen, es la respuesta de las autoridades, particularmente en un estado donde el ejercicio de la libertad de expresión ha dejado una estela letal. Este señalamiento público, se nos recuerda, está lejos de ser un hecho aislado, cuando sólo este año Veracruz suma tres asesinatos de periodistas. Ante esta situación, comentan que la gobernadora, quien, por cierto, se ha resistido a reconocer la crisis, ahora tendrá más preguntas que responder. Atentos.