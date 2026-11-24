Y fue Beatriz Mojica quien ayer se registró ya como precandidata a la gubernatura de Guerrero en su partido, Morena. Es sabido que antes fue designada coordinadora estatal de los Comités de Defensa de la Transformación, tras ganar la encuesta que la 4T aplicó en la entidad, por lo que se trató del siguiente paso en la construcción de su postulación a la gubernatura. Nos piden no perder de vista la forma en la que el proceso guinda en esta entidad ha avanzado, sin mayores obstáculos, grillas o choques internos, lo que da cuenta del oficio político que ha mostrado Mojica Morga. “Hoy di un paso muy importante, me registré como precandidata de Morena a la gubernatura de Guerrero… Soy una mujer afromexicana, orgullosa de mis raíces y de la tierra que me vio crecer”, refirió. Y en la narrativa que ha cobrado relevancia en los últimos tiempos indicó que es tiempo de mujeres y de reconocer las historias y capacidades de quienes abrieron camino. Ahí el dato.