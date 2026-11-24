Y el que ahora se encuentra en China es el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, llevando a cabo lo que algunos podrían considerar una tarea relevante en términos de relaciones comerciales. Y es que ayer, en la XI Reunión del Grupo de Alto Nivel México-China, en Beijing, el funcionario planteó la necesidad de reducir la enorme disparidad que hay en la balanza comercial actualmente muuuy a favor del país asiático. De acuerdo con las previsiones de la SE, en 2026 México comprará a China mercancías por más de 130 mil millones de dólares, mientras que las ventas mexicanas a ese país rondarán apenas los 10 mil millones. “Lo que estoy proponiendo es reducir esta disparidad entre importaciones y exportaciones de manera decidida y rápida, manteniendo el mismo ritmo de crecimiento de nuestras exportaciones que el que hemos tenido en nuestras importaciones”, refirió Marcelo. Y es que ocurre que los chinos han demorado hasta por años permisos para importar productos mexicanos. Pendientes.