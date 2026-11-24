¿Quién ganó Miss Universo 2026? Ella es la sucesora de Fátima Bosch como reina del certamen

Este martes 24 de noviembre se llevó a cabo la gran final de Miss Universo 2026 donde Fátima Bosch coronó a la nueva reina del certamen de belleza que este año se llevó a cabo en Puerto Rico y reunió a 116 candidatas de diferentes países

¿Quién ganó Miss Universo 2026?

La ganadora de Miss Universo 2026 es Jennifer Barreto de Puerto Rico.

Cabe mencionar que la elección se dio a través de varias etapas en el concurso donde se califica más allá de la presencia en el escenario y las belleza, pues el proceso incluye entrevistas privadas, desfiles, presentaciones ante el jurado y distintas rondas eliminatorias.

La intención de este estricto proceso consiste en encontrar a la mujer mejor calificada para representar a Miss Universo por un año entero, pues el título le otorga relevancia internacional y en muchas ocasiones, llega incluso a actuar como una embajadora por temas como la educación, las mujeres y las infancias.

Además, hay cuatro categorías oficiales de evaluación: entrevista personal, traje nacional, vestido de noche y presentación en traje de baño. Estas son las que permiten conocer las diferentes facetas de cada participante, junto con su porte, elegancia y habilidad con las palabras.

La edición 75 de Miss Universo ocurrió en medio de polémicas por la renuncia de jueces como el compositor Omar Harfouch renunció acusando a la organización de contar con un panel secreto que decidiría el pase a la final, señalamiento que la organización negó.

Por otro lado, se reportaron retiros de concursantes por disputas de franquicias, problemas de visado o salud, además de incidentes como el abandono de Miss Bulgaria tras un accidente automovilístico y una volcadura sufrida por Miss República Dominicana antes de la gala.

Pese a esto, la concentración pudo llevarse a cabo sin grandes complicaciones y en la recta final, el público pudo disfrutar de los mejores momentos de la competencia como el desfile en traje de baño y la ronda de preguntas para las 5 finalistas antes de la conmovedora despedida de Fátima Bosch.

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