México se posicionó como el segundo mayor proveedor de importaciones de tecnología avanzada para EU y se ha beneficiado de la inversión estadounidense en centros de datos.

El auge de la Inteligencia Artificial (IA) y las limitaciones que enfrenta Estados Unidos para albergar más centros de datos abren una oportunidad para que México capte una nueva ola de inversiones asociadas al nearshoring tecnológico; sin embargo, el país también enfrenta desafíos en materia de disponibilidad de electricidad y agua, advirtieron especialistas.

“Yo creo que hay que pensar mucho en qué necesita Estados Unidos de nosotros, qué necesita Canadá y cuáles son los productos que le vendemos que no puede dejar de comprarnos y pensar un poco más en el nearshoring. Tenemos un déficit de electricidad y de agua”, señaló Víctor Silva, economista de Biulu.

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En el marco del conversatorio Perspectivas 2027, organizado por Mundi, el experto explicó que Estados Unidos se enfrenta a un límite en la capacidad para la instalación de más centros de datos o de cómputo, debido, entre otros factores, al costo de la electricidad, lo que podría favorecer la relocalización de inversiones de este sector hacia territorio mexicano.

“La energía ya es más cara que aquí y eso hace que en algún punto no puedan seguir generando centros de datos y demás y probablemente ese sí va a ser el nearshoring en México”, mencionó.

La oportunidad para el país se da en un contexto en el que la industria tecnológica mexicana ha ganado participación en las cadenas de valor, particularmente en la producción de equipo de cómputo y componentes electrónicos, en momentos en los que otros sectores manufactureros enfrentan afectaciones por la política arancelaria estadounidense. Cuestionada por La Razón sobre los riesgos que representa para México una eventual burbuja de Inteligencia Artificial, Sofía Ramírez, directora general de México ¿cómo vamos? señaló que si bien existen dudas sobre la cantidad de recursos que se están destinando al desarrollo de esta herramienta, ello no implica que la adopción de tecnología vaya a perder dinamismo.

“De adopción de tecnología no es una burbuja, lo que es una burbuja tal vez es la cantidad de dinero que le están metiendo a la inteligencia artificial”, sostuvo.

La especialista explicó que actualmente los usuarios de estas herramientas pagan sólo una fracción de lo que cuesta generarlas, debido a los subsidios que existen en el sector; no obstante, consideró que difícilmente se observará una reducción en la demanda de tecnología y datos.

Destacó que, después de 2020, el valor agregado del segmento de computadoras y equipo periférico en México pasó de menos de 15 a más de 40 por ciento, mientras que en el caso de los componentes electrónicos se ubica alrededor de 20 por ciento.

En este sentido, uno de los desafíos para México será aprovechar los cambios en la demanda de Estados Unidos y atender las necesidades de infraestructura que permitan al país ampliar su participación en las cadenas productivas de sectores distintos a los que tradicionalmente han sostenido el dinamismo de las exportaciones manufactureras nacionales.