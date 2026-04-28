Volaris reporta pérdidas en 2026

Uno de los más de 153 aviones de la flota de Volaris, en imagen de archivo.

Durante los primeros tres meses de este año, la compañía aérea Volaris contabilizó 71 millones de dólares (mdd) en pérdida neta, lo que significa un aumento de 39.2 por ciento comparado con el primer trimestre del 2025, cuando este mismo indicador reportó 51 mdd.

Entre los indicadores que desglosa Volaris para el acumulado de la pérdida neta, se encuentra el costo económico promedio de combustible, que mostró un incremento de 16 por ciento a tasa anual, ubicándose en 3.06 dólares por galón.

Al mismo tiempo, el apartado CASM ex combustible, que representa los gastos operacionales totales excluyendo el gasto de combustible, tuvo un alza de 6.04 por ciento, lo que representó incremento total de 12 por ciento.

De acuerdo con el reporte de resultados financieros del primer trimestre de 2026 que presentó la compañía de aviación, los ingresos operativos totales contabilizaron 770 mdd, lo que significó un incremento de 13.6 por ciento en el mismo periodo pero de 2025, cuando alcanzó 678 mdd.

Ante estos resultados, Enrique Beltranena Mejicano, presidente y director general de Volaris, compartió que existe disciplina en las finanzas de la aerolínea, así como un sólido control ante la volatilidad en los precios de los energéticos.

“Nuestros resultados del primer trimestre reflejan una ejecución disciplinada, fortaleciendo la calidad de los ingresos, optimizando la asignación de capacidad y manteniendo un sólido control de costos en un entorno de combustible más desafiante. La demanda se mantuvo sólida en toda nuestra red, impulsada por el dinamismo en los mercados transfronterizos y un fuerte desempeño en los ingresos”, refirió Beltranena Mejicano.

Añadió que se mantendrá el enfoque de priorizar la rentabilidad, apoyado en la continua mejora de la productiva de la flota y confió en la competencia de la compañía que preside para “adaptarnos a un entorno cambiante, gracias a la flexibilidad de nuestras operaciones y nuestro plan de flota, mientras posicionamos al negocio para generar valor en el largo plazo”.