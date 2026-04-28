México logra superávit de 5.9 mmdd en marzo

En marzo de 2026, la Balanza Comercial de Mercancías de México (BCMM) alcanzó un superávit de 5 mil 932 millones de dólares, en comparación con el déficit de 463 millones de dólares observado en febrero. Este repunte fue impulsado por la fuerza de las exportaciones no petroleras, que lograron compensar la caída en los envíos de crudo al exterior, no obstante, en el acumulado del primer trimestre del año se registró un déficit de mil 12 millones de dólares.

“México registró un superávit de 5 mil 932 millones de dólares, lo que contrasta con el déficit de 463 millones de dólares observado en febrero de 2026. Este resultado se explica principalmente por un mayor superávit de la balanza no petrolera, ligeramente contrarrestado por un mayor déficit de la balanza petrolera”, señaló un análisis de Valores Mexicanos (Valmex) Casa de Bolsa.

VARIACIÓN COMERCIAL ı Foto: Especial

El Dato: La BCMM proporciona información para conocer el intercambio comercial de mercancías de entrada y salida que realiza México con el resto del mundo.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el crecimiento de las importaciones totales ascendió a 64 mil 795 millones de dólares, lo que representó un incremento anual de 24.3 por ciento, con mayor valor en importación no petrolera de 60 mil 700 millones de dólares, es decir, un alza de 23.6 por ciento en el mismo mes de 2025, lo que representó un mayor dinamismo en este sector exterior.

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“El superávit confirma que el dinamismo de las exportaciones no petroleras se ha consolidado como el principal motor del comercio exterior mexicano, con un papel destacado de las manufacturas no automotrices y de las exportaciones extractivas”, destacó Valmex.

De igual forma, el crecimiento de las exportaciones aumentó 27.7 por ciento a tasa anual con 70 mil 727 millones de dólares, impulsadas principalmente por las no petroleras, las cuales avanzaron 26.9 por ciento con 69 mil 20 millones de dólares. Sin embargo, los envíos petroleros registraron una caída de 20.4 por ciento, lo que significaría un riesgo en el balance.

“El balance sigue enfrentando riesgos relevantes: la caída persistente en el volumen de exportaciones petroleras resta un amortiguador tradicional del saldo comercial”, añadió la casa de bolsa.

Por otro lado, en el acumulado de enero a marzo de 2026, se registró un déficit mil 12 millones de dólares, mayor al saldo negativo de 269 millones observado en el mismo periodo de 2025.

En este sentido, Gerónimo Ugarte Bedwell, economista en jefe de Valmex advirtió que el superávit de marzo no implica un cambio estructural en la posición externa de México, sino que refleja un ajuste cíclico favorable concentrado en el tercer mes del año.

“El superávit comercial observado en marzo marca un contraste relevante frente al déficit acumulado del primer trimestre, pero no implica por sí mismo un cambio estructural en la posición externa. Más bien, un ajuste cíclico favorable concentrado en el tercer mes del trimestre, en un entorno donde el déficit petrolero continúa siendo un factor estructural de presión”, añadió el analista.