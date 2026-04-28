Emite 6ta. edición de tasas efectivas del ISR

SAT continúa estrategia de transparencia

Como parte de su estrategia de orientación y transparencia, la medida proporciona a las empresas parámetros más claros para evaluar sus riesgos fiscales y anticipar posibles revisiones

A partir de diciembre del 2020, el SAT difunde de manera periódica información para medir los riesgos impositivos
A partir de diciembre del 2020, el SAT difunde de manera periódica información para medir los riesgos impositivos Foto: Víctor Valencia›La Razón
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La Razón Online

CON EL OBJETIVO de que los grandes contribuyentes identifiquen riesgos fiscales y eviten auditorías, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió la sexta edición de tasas efectivas del Impuesto sobre la Renta (ISR), correspondiente a 40 actividades económicas de los ejercicios 2022 y 2023.

Como parte de su estrategia de orientación y transparencia, la medida proporciona a las empresas parámetros más claros para evaluar sus riesgos fiscales y anticipar posibles revisiones.

“Les permitirá medir sus riesgos impositivos, y en su caso, corregir su situación fiscal mediante la presentación de las declaraciones anuales complementarias correspondientes, además de reducir la posibilidad del inicio de revisiones orientadas a corroborar el correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales”, destacó el SAT.

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  • El Tip: El organismo tributario indicó que en el portal oficial www.sat.gob.mx, se pueden consultar directamente los detalles técnicos y tablas comparativas por ejercicio fiscal.

Además, esta herramienta también busca que las empresas comparen el nivel de sus contribuciones frente a los promedios de su sector.

“De esta manera, la autoridad tributaria invita a los grandes contribuyentes a consultar la tasa efectiva correspondiente a su actividad económica y compararla con su propia tasa efectiva de impuesto respecto de cada ejercicio fiscal”, señaló el organismo recaudador.

Asimismo, el SAT informó que ya comenzó a contactar a través del Buzón Tributario, a aquellas compañías cuyos pagos se encuentran por debajo de los niveles publicados, con el fin de que regularicen su situación de manera voluntaria.

  • 10 sectores económicos incluye esta edición de tasas

La publicación contempla 10 sectores económicos del país, entre los que destacan: industrias manufactureras y construcción, servicios financieros y de seguros, comercio al por mayor y al por menor, transportes, correos y almacenamiento, agricultura y pesca, además de servicios profesionales y científicos.

Las tasas fueron determinadas a partir de un análisis exhaustivo de las bases de datos institucionales, que incluyen declaraciones anuales y dictámenes fiscales, de acuerdo con el SAT.

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