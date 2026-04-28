SAT continúa estrategia de transparencia

A partir de diciembre del 2020, el SAT difunde de manera periódica información para medir los riesgos impositivos

CON EL OBJETIVO de que los grandes contribuyentes identifiquen riesgos fiscales y eviten auditorías, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió la sexta edición de tasas efectivas del Impuesto sobre la Renta (ISR), correspondiente a 40 actividades económicas de los ejercicios 2022 y 2023.

Como parte de su estrategia de orientación y transparencia, la medida proporciona a las empresas parámetros más claros para evaluar sus riesgos fiscales y anticipar posibles revisiones.

“Les permitirá medir sus riesgos impositivos, y en su caso, corregir su situación fiscal mediante la presentación de las declaraciones anuales complementarias correspondientes, además de reducir la posibilidad del inicio de revisiones orientadas a corroborar el correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales”, destacó el SAT.

El Tip: El organismo tributario indicó que en el portal oficial www.sat.gob.mx, se pueden consultar directamente los detalles técnicos y tablas comparativas por ejercicio fiscal.

Además, esta herramienta también busca que las empresas comparen el nivel de sus contribuciones frente a los promedios de su sector.

“De esta manera, la autoridad tributaria invita a los grandes contribuyentes a consultar la tasa efectiva correspondiente a su actividad económica y compararla con su propia tasa efectiva de impuesto respecto de cada ejercicio fiscal”, señaló el organismo recaudador.

Asimismo, el SAT informó que ya comenzó a contactar a través del Buzón Tributario, a aquellas compañías cuyos pagos se encuentran por debajo de los niveles publicados, con el fin de que regularicen su situación de manera voluntaria.

10 sectores económicos incluye esta edición de tasas

La publicación contempla 10 sectores económicos del país, entre los que destacan: industrias manufactureras y construcción, servicios financieros y de seguros, comercio al por mayor y al por menor, transportes, correos y almacenamiento, agricultura y pesca, además de servicios profesionales y científicos.

Las tasas fueron determinadas a partir de un análisis exhaustivo de las bases de datos institucionales, que incluyen declaraciones anuales y dictámenes fiscales, de acuerdo con el SAT.