América Latina mantiene resiliencia ante choques externos, señala Fitch Ratings

América Latina ha demostrado capacidad para resistir nuevos desafíos externos en 2026, lo que ha respaldado la estabilidad y algunas acciones positivas en las calificaciones soberanas de la región, dijo Fitch Ratings.

En medio de ese escenario, Fitch proyecta que el crecimiento regional se desacelerará a 1.9 por ciento en 2026 desde el 2.2 por ciento del año pasado, afectado por enfriamientos en la mayoría de los países, incluido Brasil, aunque compensado parcialmente por una recuperación en México.

Desaceleración, por factores domésticos y El Niño

Según la calificadora, las desaceleraciones obedecen más a factores domésticos y al fenómeno de El Niño que a las condiciones económicas globales, aunque estas también han influido.

El choque en los precios del petróleo ha alimentado la inflación y reducido los ingresos reales en la región, con presiones adicionales esperadas por el fenómeno de El Niño. Asimismo, un endurecimiento de las condiciones financieras ante posibles nuevas alzas de tasas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos podría actuar como un freno adicional.

La agencia elevó la nota de cuatro soberanos en lo que va del año: tres de grado altamente especulativo -Argentina, Bolivia y Ecuador- y uno de grado de inversión, Aruba.

Cuatro países mantienen perspectiva positiva Aruba, Barbados, Costa Rica y Paraguay, mientras que la de República Dominicana fue revisada a estable. Ningún soberano de la región tiene perspectiva negativa.

Fitch prevé deterioros fiscales en Brasil y Colombia

En el plano fiscal, las posiciones se han mantenido mayormente estables o en mejora durante 2026, impulsadas por ingresos extraordinarios provenientes de materias primas. No obstante, Fitch advirtió que el gasto público sigue bajo presión y que los recortes de inversión utilizados como alivio fiscal podrían ser difíciles de sostener.

La agencia prevé deterioros fiscales significativos solo en Brasil y Colombia, donde las posiciones iniciales son débiles, y en Argentina y Paraguay, donde parten de niveles más sólidos.

“Una ola de elecciones ha transformado el panorama político, con presidentes de derecha asumiendo el cargo en Chile, Colombia, Costa Rica y Perú. Es probable que esta tendencia se mantenga en Brasil en la próxima segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Si bien este giro a la derecha debería propiciar políticas más conservadoras y favorables a las empresas, las reformas económicas estructurales o los ajustes fiscales seguirán siendo difíciles de impulsar. El calendario político será menos activo en 2027, con elecciones en Argentina, El Salvador y Guatemala, y elecciones de medio término en México”, indicó.

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cehr