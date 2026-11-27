Debido a que en los primeros nueve meses del año, México importó 88 mil millones de dólares y sólo exportó 31 mil millones de dólares a los 11 socios del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), el secretario de Economía (SE), Marcelo Ebrard Casaubón, exhortó a ministros de comercio y empresarios de esas naciones a incrementar las compras de mercancías mexicanas y a cumplir las reglas de origen.

Durante el primer día de la reunión ministerial del TIPAT que se llevó a cabo en Hanói, Vietnam, el funcionario federal señaló que las propuestas que planteó son que haya una “trazabilidad” de las mercancías y se sepa en dónde se hacen; es decir, cumplir con las reglas de origen que mandata el tratado comercial; y que haya un equilibrio en la balanza de ventas y compras de México.

Es necesario que el comercio de México sea equilibrado con las naciones del Sudeste Asiático, “nosotros importamos mucho de algunos países y necesitamos que también nos abran sus mercados y buscar exportar más”, comentó ensu participación.

El Dato: Con la firma del TIPAT en 2018, México obtuvo acceso preferencial a seis nuevos mercados que, en ese entonces, concentraban 155 millones de consumidores potenciales.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, durante su participación en la primera reunión ministerial del TIPAT, ayer ı Foto: Especial

Además, alertó sobre el proteccionismo que varios países aplican a su comercio y de los conflictos geopolíticos que no existían hace una década, escenarios que se suman al hecho de que organismos como la Organización Mundial de Comercio (OMC), es una de las instituciones más debilitadas, lo que ha generado incertidumbre. Aunque también refirió que se tienen certezas de crecimiento: y frente a éstas lo que se debe realizar es fortalecer los tratados y los sistemas regionales que han organizado los países.

“¿Tenemos incertidumbre o tenemos certeza sobre varios cambios y sobre cómo enfrentarlos? Por ejemplo, el TIPAT. Tenemos un tratado que es similar a una Constitución. Cuenta con 30 capítulos que abordan numerosos temas, muchos de ellos muy complejos. Y estamos creciendo, y nadie está cuestionando la estructura ni los principios”, acotó.

Ebrard Casaubón comentó a sus contrapartes del TIPAT que para México es una prioridad que haya una mejor implementación de las reglas de origen y que se garantice la trazabilidad para evitar el transbordo o triangulación ilegal de mercancías.

“Que haya trazabilidad para que sepamos dónde se hace qué, cumplir lo que dice el propio tratado, las reglas de origen es lo que quiere decir, por eso es tan importante Hecho en México… No vamos a debilitar nuestros tratados ni las reglas que nosotros mismos establecimos, por ejemplo, en materia de triangulación (transhipment) u otras prácticas”, puntualizó.

El Tip: EL TIPAT permite que los insumos originarios de un país miembro, utilizados para fabricar en otro se consideren originarios del último.

En ese sentido, exhortó a que todos los socios comerciales del TIPAT cumplan y respeten las reglas que se establecieron en el acuerdo, y “demostrar” que no se debilitarán las normas que los países miembros establecieron en materia de triangulación y otras prácticas, “al mismo tiempo, creo que necesitamos compartir inversiones y productos entre nosotros”.

Ebrard Casaubon dijo que no sólo se trata de comercio, sino de saber quién produce qué; además invitó a que entre los países se haga una promoción de empresas conjuntas y que se invierta en electrónica y en nuevas tecnologías o en “otras posibilidades quepodemos desarrollar”.

“No se trata solamente de regular a las empresas que ya tenemos, sino de preguntarnos qué sucedería si damos un paso más. Por ejemplo, no decir simplemente: “Bueno, México está exportando más de 600 mil millones de dólares. Estamos compitiendo con Vietnam y otros países de aquí. ¿Qué pasaría si comenzáramos a crear empresas conjuntas para reducir los desequilibrios que están generando tensiones entre nosotros y otros países?”, señaló.

Asimismo, resaltó que la participación de México en el TIPAT tiene como finalidad que el pueblo de México se beneficie, “todo esto significa inversión extranjera, significa empleo, significa bienestar y por eso estamos aquí, defendiendo la postura de México”.

La SE sostuvo que el acuerdo del TIPAT es una plataforma de integración económica que tiene reglas en común para facilitar las exportaciones y las importaciones, así como las inversiones, las economías que forman parte son Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido, Singapur y Vietnam. Todos los miembros en conjunto representan alrededor de 15 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial y 22 por ciento del comercio global.

En la reunión del TIPAT participan como invitados la Unión Europea, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), lo que convierte al encuentro como uno de los más relevantes de 2026.

“Forman parte de la delegación mexicana, el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, y la jefa de la Unidad de Negociaciones Comerciales Internacionales, Deborah Alcocer”, indicó la dependencia.

La eventual ampliación del bloque comercial también forma parte de la agenda ministerial en Vietnam, ya que este año los países miembros acordaron iniciar conversaciones preparatorias con Emiratos Árabes Unidos, Filipinas e Indonesia, además de acelerar las negociaciones para la incorporación de Uruguay.