La falta de infraestructura eléctrica limita las oportunidades de inversión del sector inmobiliario industrial mexicano ante el auge de la Inteligencia Artificial (IA), pues si bien empresas como Fibra Next disponen de millones de metros cuadrados con potencial para atender la demanda de centros de datos, no cuentan con el suministro energético suficiente para albergar este tipo de proyectos.

“Lo que no tenemos son megawatts para rentar, tenemos metros cuadrados para rentar. Hay que juntar las dos para poderlo hacer”, señaló Gonzalo Robina, director general adjunto de Fibra Uno.

En el marco del FUNO Day 2026, Raúl Gallegos, director general de Fibra Next, reconoció que, pese a que se han identificado empresas interesadas en instalar centros de datos en Querétaro y el Estado de México, por ahora el fideicomiso no contempla este segmento como uno de sus principales motores de crecimiento.

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El Tip: Querétaro y el Estado de México aglutinan empresas interesadas en invertir en centros de datos.

Explicó que, además de los requerimientos energéticos, los montos de inversión que demandan estos proyectos y sus características operativas hacen que se trate más de un negocio de infraestructura que inmobiliario, pues incluso las rentas se determinan por megawatts y no por metros cuadrados.

No obstante, el directivo comentó que el fideicomiso ya participa en la cadena de suministro de los centros de datos que se desarrollan en Estados Unidos, mediante el arrendamiento de espacios industriales a empresas de logística que atienden las operaciones de ensamble de servidores en Guadalajara.

Destacó que tan sólo uno de sus inquilinos dedicados a esta actividad ocupa 30 mil metros cuadrados, mientras que existe la posibilidad de atraer a empresas interesadas en realizar el ensamble de componentes electrónicos en las propiedades que tiene el fideicomiso en el norte del país.

El directivo consideró que México debe hacer un mayor esfuerzo por desarrollar una cadena de proveeduría nacional de componentes electrónicos.

Ambos coincidieron en la necesidad de acelerar la ejecución del Plan México, particularmente en lo que respecta a los proyectos energéticos.