El ánimo de los empresarios para invertir en México cayó a su nivel más bajo desde el primer semestre de 2024, pues sólo 34 por ciento considera que es un buen momento para hacerlo, seis puntos porcentuales menos que al inicio de este año y 20 puntos por debajo de lo registrado hace dos años y medio, reveló el Ipade Business School.

De acuerdo con los resultados de su Encuesta de Expectativas Empresariales, correspondiente al segundo semestre de 2026, la incertidumbre económica, asociada principalmente a la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la inseguridad y la incertidumbre jurídica son los tres principales factores que explican el desánimo del sector privado.

“Podemos decir que el ánimo de inversión lleva seis semestres en niveles bajos y éste es el punto más bajo que hemos tenido desde que empezamos con esta medición”, señaló José Carlos Rodríguez Pueblita, profesor del Ipade.

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El especialista explicó que la falta de certidumbre sobre la continuidad del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) genera dudas entre los empresarios respecto a la conveniencia de incrementar o mantener sus inversiones. De hecho, 48 por ciento de los encuestados consideró que la revisión del acuerdo tendrá un impacto negativo.

Respecto a la seguridad, existe preocupación por las consecuencias que pueden derivar de los operativos contra el crimen organizado, mientras que la implementación de la reforma judicial ha generado incertidumbre respecto a la capacidad de operación del Poder Judicial de la Federación.

Asimismo, 46 por ciento de los encuestados considera que las condiciones del país empeorarán en los próximos 12 meses y sólo 17 por ciento anticipa una mejoría, en contraste con 52 por ciento que prevé un mejor desempeño.