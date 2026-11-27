El proyecto para el desarrollo del Puerto del Norte, en Matamoros, Tamaulipas, contempla una inversión cercana a 35 mil millones de pesos, con la participación del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), informó el gobernador de la entidad, Américo Villarreal Anaya.

Durante la inauguración del Congreso Nacional de Infraestructura (CNI) 2026, el mandatario estatal explicó que el proyecto considera un contrato bajo el esquema de construcción, mantenimiento, rehabilitación y operación (CMRO).

El gobernador destacó la importancia de fortalecer la conectividad de Tamaulipas, toda vez que la entidad concentra 19 de los 43 puentes fronterizos del país, además de contar con tres vías ferroviarias y los puertos de Tampico y Altamira.

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Entre los proyectos estratégicos, mencionó la ampliación de ocho a 18 carriles del Puente III, en Nuevo Laredo, así como la construcción de la vía para el tren de pasajeros. En tanto, las 15 estaciones seguras de la carretera fronteriza registran un avance de 70 por ciento y una inversión de mil millones de pesos.

En materia de infraestructura hídrica, destacó que se contemplan más de cuatro mil 500 millones de pesos para la tecnificación de los distritos de riego 025 y 026, mientras que la segunda línea del Acueducto Guadalupe Victoria registra un avance de 70 por ciento.

Por su parte, el presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Luis Rafael Méndez Jaled, exhortó a los gobiernos, la banca y las empresas constructoras a coordinar sus esfuerzos.

“Detrás de cada proyecto productivo existe una demanda de infraestructura y, detrás de ella, una oportunidad para generar empleos y desarrollar empresas, así como fortalecer las economías locales”, sostuvo el líder empresarial.

Villarreal también destacó que la carretera Mante-Ocampo-Tula ya se encuentra en operación; además, refirió que se tiene previsto el desarrollo de una carretera de cuatro carriles por la costa norte de la entidad, con la que se busca disminuir el tránsito.