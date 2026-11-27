LA SECRETARIA de Turismo (centro) y el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, ayer

La Secretaría de Turismo (Sectur) elevará los estándares para que, en abril de 2028, nuevas localidades del país obtengan el nombramiento de Pueblo Mágico. Para lograrlo, la dependencia modificará los lineamientos del programa, mediante los cuales se busca privilegiar la incorporación de destinos consolidados y con una oferta turística diferenciada.

La titular de la dependencia, Josefina Rodríguez Zamora, adelantó que durante 2027 se llevará a cabo un proceso de preparación y acompañamiento de las localidades interesadas en obtener esta distinción, como parte de la transformación del modelo de desarrollo turístico de los Pueblos Mágicos.

“Lo principal es que no serán los mismos lineamientos. Es decir, esta evaluación que a ustedes se les dio a los secretarios de Turismo (…) ayudará a que puedan tener el expediente completo y más fuerte para el siguiente año”, señaló la funcionaria.

Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo, ayer en Tamaulipas ı Foto: Especial

El Dato: El programa Pueblos Mágicos cumple 25 años en 2026; inició en Huasca de Ocampo, Hidalgo, y actualmente cuenta con 177 destinos reconocidos.

En el marco del Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos y Comunitarios, que se lleva a cabo en Tamaulipas, Rodríguez Zamora explicó que la dependencia a su cargo ya realizó una evaluación de los 177 destinos que cuentan con esta distinción, cuyos resultados fueron entregados a las autoridades estatales, a fin de que conozcan las fortalezas y debilidades de cada localidad.

La intención, dijo, es que el desarrollo turístico de estas comunidades responda a sus características particulares, tanto en materia de infraestructura como de atractivos, y que permita diversificar la oferta de las entidades federativas.

“Ningún pueblo es mejor ni ningún pueblo es peor. Tienen diferentes vocaciones, diferente infraestructura y diferente motivo de viaje”, mencionó la secretaria de Turismo.

El nuevo modelo contempla siete ejes, entre los que destacan el fortalecimiento institucional, el desarrollo de productos turísticos, la mejora de infraestructura y servicios, la profesionalización de los prestadores de servicios, así como la atracción de inversiones y de eventos de alto impacto.

123 Solicitudes recibió la Sectur en la convocatoria de 2023

De estos se desprenden 10 estrategias, 53 líneas de acción y 142 metas, con las cuales se pretende fortalecer las cadenas de valor de los destinos e incrementar los beneficios económicos que genera la actividad turística entre sus habitantes.

Entre las acciones previstas se encuentra la digitalización de trámites municipales, la mejora de la imagen urbana, la certificación de los prestadores de servicios y el desarrollo de experiencias turísticas bioculturales y comunitarias, además de estrategias de promoción acordes con las preferencias de los visitantes.

Asimismo, como parte de los esfuerzos para ampliar los mercados a los que tienen acceso los Pueblos Mágicos, por primera vez el encuentro nacional incorporó una agenda de citas de negocios entre compradores nacionales e internacionales y proveedores de productos, servicios y experiencias turísticas.

Con ello, la Sectur busca generar nuevas oportunidades de comercialización para estos destinos, al tiempo que promueve la diversificación de la actividad turística en el país y una mayor participación de las comunidades en los beneficios económicos que ésta genera.