VIDEOS de caída y muerte de militar estadounidense durante juego en Texas causan conmoción

VIDEOS de la trágica caída del militar estadounidense en partido de fútbol americano en Texas.

Un integrante de la Fuerza Aérea de Estados Unidos murió tras caer durante una exhibición de rápel estadio Alamodome, en San Antonio Texas, previo al inicio del partido de fútbol americano entre los UTSA Roadrunners y los Navy Midshipmen.

El momento causó conmoción en Estados Unidos y el mundo, pues quedó captado en videos que dieron la vuelta a través de redes sociales, y sorprendieron a propios y ajenos a la comunidad deportiva.

VIDEOS de la muerte del militar estadounidense tras caída en estadio de San Antonio

Medios digitales difundieron los videos del accidente del militar estadounidense.

Previo al inicio del partido en el estadio Alamodome, en Texas, el equipo Navy Midshipmen de la Academia Naval de Estados Unidos organizó un breve acto conmemorativo para reconocer a los integrantes de las Fuerzas Armadas y veteranos.

El homenaje incluía una muestra de rápel (descenso en cuerda desde una gran altura) en la que participarían cuatro integrantes de las Fuerzas Armadas.

🚁 A tragic moment during a military fast-rope demonstration in San Antonio. 🇺🇸 What was meant to be a display of skill ended in heartbreak. 💔 Prayers for the brave serviceman and his grieving family. 🙏🕊️ pic.twitter.com/QCGkbaKmSK — Ashok_khatana🐼 (@ashokgu55394793) October 18, 2026

Sin embargo, el primer participante al parecer no controló la caída y, al intentar descender, impactó violentamente contra el suelo . El tenso momento quedó atestiguado en un video que circuló en redes sociales.

Tras la caída, personal médico acudió inmediatamente para atender al militar en el lugar. Así, lo retiraron del estadio en camilla y lo trasladaron en ambulancia a un hospital cercano.

No obstante, poco después se informó que el integrante de las Fuerzas Armadas estadounidenses había perdido la vida a causa de las lesiones sufridas durante la caída.

🇺🇸 A U.S. Air Force service member was killed after falling during a rappelling demonstration before the UTSA–Navy game in San Antonio, #Texas. pic.twitter.com/YKfeTOvHl8 — World Wide Leak (@leaklive1) October 18, 2026

Hasta el momento se desconocen las causas del fallo en la demostración de rápel y la identidad del militar fallecido no fue difundida.

El partido terminó con un marcador 38 - 34 a favor de los UTSA Roadrunners.

Universidad de Texas y Conferencia lamentan muerte de militar

La Universidad de Texas, a la cual pertenece el equipo UTSA Roadrunners, lamentó la muerte del militar estadounidense durante el partido contra los Navy Midshipmen, y expresó un sentido mensaje de condolencias.

El director de la Universidad, Taylor Eighmy, lamentó que “lo que se suponía iba a ser un día de camaradería, tradición y celebración” terminara “marcado por una profunda tristeza”.

“Quiero expresar mis más sinceras condolencias a la familia del miembro del servicio, sus compañeros, escuadrón y todos cuyas vidas han sido tocadas por esta lamentable tragedia”, expresó el director de la Universidad.

UT San Antonio Friends and Supporters,



We are all deeply saddened by the accident that took place prior to the start of last night’s football game.



As we grieve together, we invite you to read this message from President Taylor Eighmy: https://t.co/oHnGR3WltQ. pic.twitter.com/QzRrVPCs3p — UT San Antonio (@UTSA) October 18, 2026

Asimismo, Taylor Eighmy reconoció a los equipos de emergencia de San Antonio por su rápida atención de la situación, tanto al momento del incidente como después.

Por otro lado, la Conferencia Americana, a la cual pertenecen los dos equipos que contendieron el sábado, expresó su tristeza por la muerte del militar en el partido, y aseguró que está llevando a cabo las indagaciones pertinentes.

“Consultamos con representantes de las dos instituciones participantes y del estadio, con autoridades locales y con un grupo de trabajo para revisar la información disponible”, escribió la Conferencia en un comunicado.

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