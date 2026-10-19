Anuncia la Sedatu ajustes al programa de ordenamiento

Protesta ciudadana en contra del POZMVM, el pasado 6 de octubre, en Tlalpan.

Ante las inquietudes ciudadanas relacionadas a los apartados del proyecto del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM) sobre el valor catastral y a medidas propuestas sobre predios baldíos y subutilizados, el Secretariado Técnico Conjunto del Consejo de Desarrollo Metropolitano anunció que revisará y hará ajustes al documento.

Por medio de un comunicado, la Secretaría de Desarrollo Territorial (Sedatu) refirió que dados los comentarios recibidos en la consulta pública acerca de estos temas, se llevará a cabo un análisis exhaustivo de los planteamientos de los capítulos 7 “Instrumentación” y 8 “Gestión y Gobernanza”.

Esto, luego de que sectores de la ciudadanía, así como políticos de oposición, señalaran que, presuntamente, el proyecto, que no es vinculante ni obligatorio ni está por encima de alguna ley estatal, impulsaría un aumento en el impuesto predial.

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El Tip: La Sedatu aclaró el 12 de octubre que a los municipios les corresponden los usos de suelo, zonificación y predial.

“Se enfatiza que es un proyecto en construcción, sus contenidos se seguirán fortaleciendo a partir de las aportaciones ciudadanas.

“Se continuará su integración hacia una versión final, con el propósito de dar más claridad en sus contenidos, promover su congruencia normativa; y brindar una mayor certeza a la población metropolitana ante el ambiente de desinformación”, refirió la autoridad.

La Sedatu además reiteró que el POZMVM sólo es un instrumento orientador para la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos, por lo que no constituye una autorización directa para la aplicación de las propuestas que queden en la versión final. La adopción de las medidas, aclaró, corresponde a cada entidad.

35 Días faltan paraque termine la consulta pública

De acuerdo con el documento, no se propone ningún aumento al impuesto predial, pero sí una coordinación para fortalecer la recaudación de éste por medio de una actualización de los registros catastrales. Esto no es obligatorio, sino una recomendación.

El pasado 14 de octubre, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, sostuvo ante el Congreso capitalino que el POZMVM, que estará en consulta hasta el 22 de noviembre, sólo tiene un carácter orientador, por lo cual aseguró que el impuesto predial en la ciudad no ha aumentado ni aumentará en su Gobierno local.

“Lo decimos con firmeza, este programa jamás será pretexto para aumentar el predial ni para afectar la propiedad privada, es irresponsable difundir falsedades para generar temor a una de las grandes urgencias de nuestra época: la coordinación y la integración metropolitana”, declaró la mandataria.

La secretaría federal además llamó a la ciudadanía a continuar con su participación con propuestas en temas sustantivos de este programa durante el periodo de consulta pública.