Marina: La inteligencia naval ayuda a debilitar redes logísticas del tráfico internacional de drogas

De acuerdo a lo publicado por la Secretaría de Marina el 29 de octubre, relativo a la detención de tres presuntos líderes de una célula delictiva, es importante precisar que el combate al tráfico marítimo transnacional de drogas no solo requiere impedir el traslado de cargamentos ilícitos, sino también identificar y desarticular las estructuras criminales que controlan las rutas, coordinan su logística y facilitan el ingreso y distribución de estupefacientes en territorio nacional e internacional.

La detención de estas tres personas, son reflejo de trabajos de inteligencia naval y coordinación interinstitucional, acciones encaminas a debilitar las capacidades de las organizaciones que utilizan el Pacífico mexicano para el tráfico de cocaína, desde sus puntos logísticos hasta sus mecanismos de traslado y distribución.

Se presume que esta célula delictiva presuntamente controlaba rutas marítimas en la franja costera comprendida entre Faro de Bucerías y Huahua, en el municipio de Aquila, Michoacán, utilizadas para el ingreso de cargamentos de droga procedentes de Centro y Sudamérica, los cuales posteriormente eran trasladados hacia distintos puntos del país.

Durante la presente administración, las operaciones navales en el Pacífico mexicano han permitido asegurar 97.5 toneladas de cocaína, equivalentes aproximadamente a 136 millones de dosis, con una afectación económica estimada de 25 mil millones de pesos a las estructuras de la delincuencia organizada.

Estos resultados ponen de manifiesto la importancia de mantener operaciones permanentes de vigilancia, inteligencia y coordinación interinstitucional en los espacios marítimos nacionales, a fin de identificar, interrumpir y desarticular las redes criminales que buscan aprovechar las rutas marítimas para el tráfico internacional de estupefacientes.

De esta manera, la Secretaría de Marina–Armada de México contribuye a proteger los espacios marítimos nacionales, debilitar las capacidades de las organizaciones delictivas y fortalecer las condiciones de seguridad para la población.

Cabe recordar que:

La Secretaría de Marina, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), informó que, como resultado de acciones coordinadas con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Guardia Civil, de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), ambas de Michoacán, se detuvo a tres personas en Coahuayana de Hidalgo, quienes contaban con órdenes de aprehensión por diferentes delitos y son señaladas como generadoras de violencia en ese estado.

Esta acción se llevó a cabo, derivada de información compartida por la Fiscalía de Michoacán, en la ejecución de órdenes de cateo en tres inmuebles donde se detuvo a Bernardo “N”, alias “Nando”, Leobardo “N”, alias “Lioba”, y Leopoldo “N”, alias “Negrito”, integrantes de un grupo delictivo que opera en la región.

🚢 La Secretaría de Marina informó que la detención de tres presuntos líderes de una célula delictiva en Michoacán forma parte de las acciones para desarticular las redes de tráfico de cocaína en el Pacífico mexicano. Según la dependencia, durante la actual administración se han… pic.twitter.com/TmBeR58Z6p — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 2, 2026

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