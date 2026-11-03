¿Hasta qué hora se puede votar para las elecciones intermedias en Estados Unidos?

Estados Unidos se encuentra este 3 de noviembre en jornada electoral. Las elecciones intermedias de 2026 definirán la composición del Congreso y pondrán a prueba el respaldo político al presidente Donald Trump.

En este escenario, conocer el horario de cierre de las casillas puede ser determinante para quienes todavía desean acudir a votar.

Aunque existe una referencia general para la apertura y el cierre de los centros de votación, no hay una hora única para todo el país. Los horarios dependen de la entidad y, en algunos casos, de la jurisdicción local, por lo que es importante revisar las indicaciones correspondientes antes de trasladarse a las urnas.

Elecciones en Estados Unidos este 3 de noviembre ı Foto: Reuters

¿A qué hora cierran las casillas en Estados Unidos?

En la mayoría de los estados, los centros de votación abrieron entre las 6:00 y las 7:00 de la mañana, y cierran entre las 7:00 y las 8:00 de la noche, de acuerdo con las reglas electorales locales. Sin embargo, algunos lugares tienen horarios diferentes, por lo que el cierre puede extenderse hasta más tarde.

Los primeros cierres de este martes se registran a las 6:00 de la tarde, hora del Este, en partes de Indiana y Kentucky. A las 7:00 p.m. comienzan a cerrar centros en distintas entidades, entre ellas Florida y Georgia; posteriormente, a las 7:30 p.m., concluye la votación en estados como Carolina del Norte y Ohio.

A las 8:00 p.m. se suman numerosos estados, incluidos Michigan, Pensilvania y Texas. Más tarde, Arizona, Iowa y Wisconsin cierran sus urnas a las 9:00 p.m., mientras que California, Washington y la mayor parte de Oregón lo hacen a las 11:00 p.m., también en horario del Este. Alaska y Hawái se encuentran entre los últimos territorios en terminar la jornada.

Un aspecto importante para quienes se encuentran en las filas es que si una persona está formada para votar cuando llega la hora oficial de cierre, debe poder emitir su sufragio. Por ello, no es necesario que haya terminado de votar antes de que cierren las casillas, siempre que haya llegado a tiempo y cumpla con las reglas del lugar.

Para confirmar el horario específico y la ubicación del centro de votación, los electores pueden consultar los sitios oficiales de las autoridades electorales de su estado o el portal federal Vote.gov.

Voters head to the polls in North Carolina https://t.co/6mLRHKXJ6r — Reuters (@Reuters) November 3, 2026

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LMCT