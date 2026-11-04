Refutan a Texas sobre los límites en el río Bravo

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que al gobierno de Texas no le corresponde determinar la distribución de las islas situadas en el río Bravo, sino a la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), que está conformada por una sección mexicana y estadounidense.

La semana pasada, el titular de la Oficina General de Tierras en Texas, Dawn Buckingham, afirmó que las casi 27 hectáreas que abarcan las nueve islas serán parte del patrimonio de su estado, lo cual facilitará las labores de seguridad en ese tramo fronterizo.

“Primero, no decide el gobierno de Texas”, enfatizó la mandataria mexicana al ser consultada durante su conferencia.

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Recalcó que la CILA es la instancia facultada para tomar decisiones respecto a los límites fronterizos, por lo que subrayó que se tiene que realizar mediciones para saber a qué lado de la frontera corresponden estos cuerpos de agua.

“Surgen islas por el movimiento del agua, o sea, es algo normal. ¿Qué tiene que hacerse? Medirse de qué lado están, si están del lado de Estados Unidos o están del lado de México. Si es mitad y mitad, pues es mitad y mitad. Pero eso se decide en esa Comisión. Es una Comisión internacional”, explicó la mandataria.

26.75 Hectáreas es la superficie de las islas del río Bravo

Sheinbaum atribuyó esta nueva fricción territorial con las autoridades estadounidenses a la temporada de elecciones intermendias que atraviesan hoy en aquel país.

“Ellos están en elecciones y pretenden declarativamente decir ‘estas islas son parte ya de Texas’, pero no... Es parte de la revisión que hace esta Comisión bilateral entre Estados Unidos y México”, afirmó.