Andy intenta desmarque de Amílcar Olán; a Beatriz, apoyo para ser española

Andrés Manuel López Beltrán, exsecretario de Organización de Morena, negó mantener vínculos comerciales con el empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio o haber intervenido para beneficiarlo con contratos y recursos públicos. En un video difundido desde Tabasco, rechazó los señalamientos de tráfico de influencias y corrupción.

El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador acusó una campaña de desprestigio con motivaciones políticas. Según su versión, detrás de estos ataques se encuentran empresarios que se habrían beneficiado durante gobiernos anteriores mediante concesiones, contratos y recursos públicos, y que ahora buscan recuperar espacios de poder desacreditando a su familia y debilitando a la 4T.

“Empiezo aclarando que todo esto está motivado por un interés político. Es decir, estos ataques vienen y son dirigidos por quienes estaban antes en el poder”, dijo.

En un videomensaje aseguró que las acusaciones carecen de sustento y que hasta el momento no se ha presentado una sola prueba que demuestre que él o su familia hayan mantenido relaciones de complicidad con empresarios para obtener beneficios económicos.

El Dato: La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, aseguró que “la derecha” busca dañar a su partido mediante una campaña de difamación contra el hijo del expresidente.

Sobre el caso de Amílcar Olán, empresario tabasqueño cuyos negocios han sido cuestionados por presuntos contratos públicos y su participación en proyectos de infraestructura, negó mantener relaciones comerciales con sus empresas y rechazó haber intervenido para que obtuviera beneficios gubernamentales.

Para respaldar su versión, el también aspirante a una diputación federal por su estado natal retomó un comunicado publicado el 22 de julio de 2024, en el que explicó cómo conoció al empresario y aseguró que nunca recomendó ni gestionó contratos para él o sus compañías.

“En ningún momento hemos recomendado o intercedido por ninguna persona o empresa con la intención de beneficiarle con contratos o presupuesto público de las múltiples instituciones y niveles de gobierno”, leyó.

En ese posicionamiento, explicó que conoció a Olán Aparicio hace algunos años en Villahermosa, Tabasco, cuando éste se dedicaba a la comercialización y distribución de acabados, pisos, piedras naturales y materiales de construcción, y que el acercamiento ocurrió por amigos en común, además de que la esposa del empresario había sido su compañera en la escuela primaria.

El hijo del exmandatario insistió en que él no tuvo conocimiento ni participación en las operaciones comerciales del empresario con dependencias federales o gobiernos estatales, por lo que rechazó las acusaciones de tráfico de influencias y corrupción.

“No somos iguales, no somos traficantes de influencias, ni participamos en ningún acto de corrupción, como pretenden, sin pruebas, acusarnos”, sostuvo.

Finalmente, presentó los señalamientos como parte de una ofensiva política contra el legado del expresidente López Obrador y el proyecto de la Cuarta Transformación, al considerar que los ataques no sólo buscan afectar su imagen personal, sino también debilitar al movimiento político que actualmente gobierna el país.

Mas tarde la cuenta de X de López Beltrán habría sido suspendida, según versiones difundidas en redes sociales. Hasta el momento no hay confirmación oficial de la medida ni información sobre sus motivos, por lo que tampoco puede establecerse una relación con el video en el que negó vínculos comerciales con Jorge Amílcar Olán y gestiones para favorecerlo con contratos públicos.

Oposición ve insuficiente deslinde del morenista

| Por Claudia Arellano |

Legisladoras del PAN exigieron investigar los señalamientos sobre la relación de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, con el empresario tabasqueño Jorge Amílcar Olán Aparicio y los presuntos negocios de huachicol fiscal, y señalaron que el video en el que el morenista negó vínculos comerciales no responde a los cuestionamientos.

La diputada local América Rangel pidió presentar facturas, cuentas y auditorías independientes para esclarecer las acusaciones. Reclamó determinar si existieron beneficios indebidos, tráfico de influencias o responsabilidades de servidores públicos.

La diputada federal Genoveva Huerta calificó el posicionamiento como una “vacilada” y un insulto a la inteligencia de los mexicanos, al considerar que un deslinde público no responde a los cuestionamientos sobre la relación entre ambos ni a los señalamientos de presuntos negocios irregulares.Sostuvo que también representa una burla para la FGR, al asegurar que existen denuncias relacionadas con el caso sin que, desde su perspectiva, se haya actuado contra el hijo del exmandatario.

Cuestionó que López Beltrán se presente como víctima de una campaña de desinformación, cuando, afirmó, los afectados son los ciudadanos que pagan impuestos y que merecen explicaciones sobre los presuntos beneficios económicos obtenidos por personas cercanas al poder.

La diputada federal Paulina Rubio también cuestionó que López Beltrán se declare inocente y comparó su postura con la de otros personajes políticos que han sido objeto de señalamientos. Sostuvo que Morena pretende resolver las controversias mediante deslindes públicos, sin ofrecer explicaciones sobre las relaciones personales y políticas que han sido cuestionadas: “Creen que, negando sus vínculos directos con los actos de corrupción, la gente se va a tragar la versión de que nada tienen que ver”.

Beatriz tiene apoyo para ser ciudadana española

| Redacción |

El diario español The Objective aseguró que Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, recibió trato preferente cuando acudió a solicitar la nacionalidad española.

Según el medio, funcionarios consulares realizaron trámites especiales para conseguir ciertos documentos que la historiadora no quiso entregar, y que forman parte de los requisitos indispensables para realizar el trámite.

La investigación cita un expediente presentado el 30 de abril de 2025 ante el Consulado General de España en México. Una nota manuscrita señala: “Esposa López Obrador. Presenta acta extracto del papá —línea española—, pero no quiere traer copia fiel del libro”.

Según fuentes diplomáticas citadas por el medio, el personal gestionó ante otras instituciones la copia registral faltante y sostuvieron que la intervención no es habitual, pues corresponde al solicitante reunir los documentos requisitados para acreditar su derecho a la ciudadanía y presentarlos ante la autoridad competente.

El Dato: Respuesta de la historiadora al diario ABC sobre el reportaje: Beatriz Gutiérrez Müller: un verso sin rima con Sheinbaum, donde el medio informó, el 18 de agosto de 2025, su posible mudanza a España.

Tras las gestiones de la embajada, el expediente recibió un sello de “Documentación completa” ese mismo día. La marca indica que el consulado dio por reunidos los documentos necesarios para el trámite, sin que hubiera ningún pendiente por parte de Beatriz Gutiérrez.

El trato que, según The Objective, recibió la escritora contrasta con las exigencias que enfrentan otros aspirantes a la nacionalidad española. El periódico documentó que, en un expediente del Consulado de España en Caracas, las autoridades responsabilizaron al solicitante de conseguir los documentos faltantes y únicamente le permitieron recurrir a un familiar o representante para entregarlos.

La solicitud de Gutiérrez Müller se sustentó en la nacionalidad de su abuelo paterno, Agustín Gutiérrez Arias, quien nació en 1907 en Rodiezmo, León. Su padre, Juan José Gutiérrez Canet, nació en México en 1940 y también ejerció su derecho a optar por la ciudadanía española el 6 de mayo de 2003, según los registros que cita el diario.

Gutiérrez Müller recurrió a la Ley de Memoria Democrática de 2022, conocida como “ley de nietos”, que permite a determinados descendientes de españoles adquirir la nacionalidad por opción, sin necesidad de establecer residencia previa en ese país.

Respuesta de la historiadora al diario ABC sobre el reportaje: Beatriz Gutiérrez Müller: un verso sin rima con Sheinbaum, donde el medio informó, el 18 de agosto de 2025, su posible mudanza a España. ı Foto: Especial

A más de 18 meses de la solicitud, la revisión de fuentes públicas no halló constancia de aprobación ni inscripción en el Registro Civil español. Tampoco The Objective afirma que Gutiérrez Müller ya tenga esa ciudadanía.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España ha advertido sobre demoras en citas y resoluciones debido al volumen de peticiones. No ofrece un plazo uniforme, por lo que el tiempo transcurrido no permite concluir si las autoridades aceptaron o rechazaron el expediente.

Bajo el Código Civil español, quien obtiene la nacionalidad por opción debe jurar o prometer fidelidad al rey y obediencia a la Constitución y las leyes, además de inscribir su adquisición. Cabe aclarar que en la ley española no se exige renunciar a la ciudadanía mexicana.

La petición de Gutiérrez Müller ocurre después del diferendo de 2019, cuando López Obrador pidió a la Corona española que se disculpe por los agravios de la Conquista en México. En 2024, la Presidenta Claudia Sheinbaum excluyó al rey Felipe VI de su toma de posesión ante la falta de respuesta a esa exigencia.

Farías exhiben mención de la FGR a hijo de AMLO

| Por Elizabeth Hernández |

La defensa de los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna difundió nuevos elementos del expediente por huachicol fiscal, entre ellos un audio en el que un agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) expone ante una jueza el testimonio de una persona que menciona a “Andy”, referencia que los abogados vinculan con Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Esta grabación corresponde a una audiencia del pasado 21 de agosto, durante la cual el fiscal Adín Jacobo Castellanos Franco presentó ante la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega parte de las declaraciones de un testigo protegido con las iniciales “JCSP”.

Según el testimonio, las presuntas irregularidades ocurrieron durante la descarga de combustible del buque Torm Agnes en el puerto de Guaymas, Sonora. La declaración también menciona conversaciones para facilitar las operaciones y evitar la intervención de las autoridades.

“Le mandé mensaje a Solano diciendo que eso no estaba autorizado y que ya se había salido de control. Me dijo que le iba a hablar al secretario de Marina para decirle que era un tema de Andy, a ver si a él no le hacían caso”, señala uno de los fragmentos que el representante de la Fiscalía expuso durante la diligencia judicial.

La declaración también hace referencia a personas identificadas como Solano y Cordero, quienes habrían intervenido en conversaciones relacionadas con el movimiento de pipas y las gestiones para permitir la salida del combustible. En ese contexto, el testigo relató que recibió información sobre un supuesto acuerdo previo para facilitar la operación.

El testimonio afirma que los vehículos ya habían abandonado las instalaciones y la embarcación realizaba maniobras de zarpe cuando personal de la Fiscalía estatal llegó al lugar.

A partir de la grabación, los abogados de los Farías Laguna cuestionaron la postura de la institución que encabeza Ernestina Godoy Ramos, debido a que las referencias a López Beltrán forman parte de declaraciones que el propio Ministerio Público utilizó durante el proceso contra los marinos.

El señalamiento surge después de que la FGR emitió el comunicado 756/26, el pasado 27 de octubre, como respuesta a una entrevista escrita que el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna concedió al periodista Manuel López San Martín. En ese intercambio, el imputado afirmó que López Beltrán conocía o era parte de estos traslados.

La FGR sostuvo entonces que carecía de elementos suficientes para abrir una investigación contra las personas mencionadas y restó valor a los testimonios indirectos, al considerar que no aportaban información sólida para sustentar nuevas pesquisas. Esa postura motivó los cuestionamientos de la defensa, que señaló una diferencia entre las pruebas necesarias para demostrar la responsabilidad penal de una persona y los indicios que pueden justificar otras líneas de investigación. Los abogados argumentaron que las declaraciones no deberían descartarse sin antes verificar su contenido.

A su juicio, la Fiscalía incurre en una contradicción al utilizar esos testimonios para sostener las acusaciones contra los hermanos a, mientras considera insuficientes las referencias a otras personas que aparecen en el mismo expediente.