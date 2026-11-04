Texas elige a una latina para gobernar el estado

Gina Hinojosa se convertirá en la primera mujer latina en gobernar Texas, luego de derrotar al republicano Greg Abbott en las elecciones intermedias de Estados Unidos. Su triunfo devuelve al Partido Demócrata a la gubernatura de uno de los estados con mayor población hispana del país, después de más de tres décadas.

La próxima gobernadora mexicano-estadounidense nació el 8 de diciembre de 1973 en McAllen, Texas, y creció en el Valle del Río Grande, región fronteriza con México. Es hija de Gilberto Hinojosa y Crisanta Guerra Lozano, ambos vinculados al derecho y a la defensa de los derechos civiles.

Su padre presidió el Partido Demócrata de Texas de 2012 a 2025 y ocupó distintos cargos públicos, entre ellos funciones como juez. Su madre es abogada y desarrolló su carrera profesional en Texas, particularmente en Brownsville.

EL Dato: El demócrata Henry Cuellar ganó las elecciones para la Cámara de Representantes de Estados Unidos, representando al distrito congresional 28 de Texas

La próxima gobernadora estudió Gobierno en la Universidad de Texas en Austin y Derecho en la Universidad George Washington, donde obtuvo el título en 1999. Antes de entrar a la política trabajó como abogada especializada en derechos civiles y laborales.

Su carrera pública comenzó en el consejo escolar de Austin, donde llegó a ocupar la presidencia. En 2016 ganó la elección para representar al Distrito 49 en la Cámara de Representantes de Texas, cargo que asumió en enero de 2017. Desde ahí participó en iniciativas sobre educación pública, derechos laborales y acceso a servicios de salud.

Durante la campaña, Gina Hinojosa respondió a quienes la calificaban como demasiado progresista y centró su mensaje en la situación económica de los trabajadores: “Yo quiero dedicar toda una campaña a hablar de que los trabajadores tienen demasiado poco dinero”.

La victoria coincidió con el triunfo de James Talarico en la contienda por el Senado federal. El demócrata derrotó a Ken Paxton y se convirtió en el primer senador demócrata elegido por Texas desde 1988. James Talarico, de 37 años, es pastor presbiteriano, educador y representante estatal. Las proyecciones de NBC News, CNN y CBS señalaron que su victoria fue clave para que los demócratas recuperaran el control de la Cámara Alta.

James Talarico ganó en zonas metropolitanas, urbanas y suburbanas que antes favorecían a los republicanos. Ken Paxton, exfiscal general de Texas, recibió el respaldo de Donald Trump y enfrentó diversos escándalos. Durante la campaña, Elon Musk gastó 158 millones de dólares para oponerse al demócrata.

Asimismo, el demócrata Xavier Becerra, hijo de inmigrantes mexicanos, ganó la elección como gobernador de California, al derrotar al republicano Steve Hilton. Se desempeñó como secretario de Salud en la gestión del expresidente Joe Biden, así como fiscal general del estado y como miembro del Congreso.