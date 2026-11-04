Suben a 1.5% pronóstico del PIB 2026

La expectativa del crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB) aumentó en octubre respecto de septiembre y se ubicó en 1.50 por ciento al cierre del año; sin embargo, 40 grupos de especialistas del sector privado consideraron que los factores asociados a la gobernanza, las condiciones externas y económicas internas pueden ser el principal obstáculo para la aceleración de la economía mexicana.

De acuerdo con los resultados de la encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado, en octubre aumentó 0.10 puntos porcentuales la expectativa de crecimiento del PIB para 2026, luego de que en septiembre estimaron que sería de 1.40 por ciento.

Asimismo, el pronóstico de crecimiento del PIB para el próximo año también fue elevado, ya que en el noveno mes del año consideraron que sería de 1.80 por ciento, pero en la actual estimación lo ubicaron en 1.83 por ciento; no obstante, para 2028 si hubo una reducción, al pasar de 2.0 por ciento a 1.90 por ciento.