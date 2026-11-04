Estados Unidos suspenderá la ayuda a Israel por 4 mmdd

El bloque de la oposición israelí dijo que el fin de la ayuda militar de EU es un duro golpe para la seguridad del país en un momento en que libra guerras en múltiples frentes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que dejará de entregar a Israel alrededor de cuatro mil millones de dólares anuales en ayuda militar y económica a finales de 2026 tras un acuerdo con el primer ministro, Benjamin Netanyahu.

Durante una entrevista con el programa Fox & Friends, de Fox News, el magnate aseguró que Israel ya no necesita el respaldo financiero estadounidense por ser un país próspero. Sin embargo, aclaró que Washington mantendrá la venta de armas y apoyará a su aliado si lo requiere.

“Les damos cuatro mil millones de dólares en bienes y dinero, y no lo necesitan. Israel es el país al que más ayudamos, le damos más que a ningún otro y ya no lo necesita”, afirmó.

El mandatario estadounidense explicó que Benjamin Netanyahu fue quien planteó primero la posibilidad de suspender la ayuda, pues ambos consideran que ese respaldo se convirtió en un argumento de controversia política en Estados Unidos.

El Dato: Benjamin Netanyahu, de 77 años, enfrenta un juicio por corrupción y es buscado por la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de guerra en Gaza.

El anuncio coincidió con las elecciones de medio mandato. Donald Trump criticó a los demócratas que cuestionan el apoyo a Israel y mencionó al candidato al Senado por Michigan, Abdul El-Sayed, quien rechaza la ayuda militar incondicional y considera que los recursos deben priorizar a los ciudadanos de EU.

La decisión contrasta con el memorando firmado en 2026, que establece una aportación militar de tres mil 800 millones de dólares anuales hasta septiembre de 2028. El Congreso debe aprobar cada año los recursos .

El respaldo público estadounidense a Israel disminuyó desde el inicio de la guerra en Gaza, en octubre de 2023. Una encuesta de la Universidad de Quinnipiac reveló que 48 por ciento de los votantes y 66 por ciento de los demócratas considera que Washington apoya demasiado a Israel.

74 Mil palestinos han muerto desde octubre de 2023

En contra del premier. Mientras tanto, en Israel, los principales dirigentes opositores acordaron respaldar al exjefe militar Gadi Eisenkot como candidato a primer ministro, con el propósito de sustituir al gobierno de Benjamin Netanyahu y formar una administración de emergencia nacional.

El acuerdo se alcanzó ayer en Herzliya, al norte de Tel Aviv, durante una reunión con Naftali Bennett, Avigdor Liberman, Yair Golan y Yair Lapid. Los partidos anunciaron que recomendarán a Gadi Eisenkot ante el presidente Isaac Herzog y comenzarán las negociaciones para integrar una coalición. Sin embargo, persisten diferencias sobre una posible alianza con los partidos árabes, cuyo respaldo definiría quién obtiene el poder. El bloque de Benjamin Netanyahu consiguió 53 escaños, la oposición 48 y los partidos árabes 19. Se necesitan 61 de los 120 asientos de la Knesset para alcanzar la mayoría.

Gadi Eisenkot estableció reconocer a Israel como Estado judío y a Hamas una organización terrorista, condiciones que excluiría a las fuerzas árabes.