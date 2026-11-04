Confirman presidencia del órgano a una mujer

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, confirmó que la convocatoria para elegir a la próxima presidenta del INE estará dirigida exclusivamente a mujeres y que el registro de las aspirantes será del 9 al 13 de noviembre.

En entrevista radiofónica este martes, adelantó que hoy aprobarán los lineamientos de la convocatoria que establecerá los plazos y requerimientos a seguir para las postulantes.

El procedimiento contempla revisión de antecedentes, exámenes y entrevistas. El Comité Técnico de Evaluación deberá entregar una quinteta a la Jucopo a más tardar el 7 de diciembre, para buscar un acuerdo parlamentario sobre la designación. Monreal reconoció que construir el consenso será complicado por la polarización entre las bancadas.

Señaló que, entre los requisitos para asumir la Presidencia del INE, se encuentran: ser ciudadana mexicana, tener 30 años, contar con título profesional de licenciatura con una antigüedad mínima de 5 años, contar con experiencia y conocimientos en materia electoral, tener buena reputación, no haber ocupado cargos de dirección partidista o puestos de elección popular en los últimos 4 años.

El Dato: En la selección por la titularidad del INE, la ganadora requerirá el voto de las dos terceras partes del pleno. De no alcanzarse un acuerdo político, se hará por insaculación.

En conferencia independiente, el coordinador del PAN, Elías Lixa, anunció que presentó ocho propuestas para fortalecer la transparencia, la imparcialidad y la vigilancia ciudadana en el proceso de selección de integrantes del Comité Técnico de selección de aspirantes. Señaló que los procesos anteriores han estado marcados por señalamientos de filtraciones de exámenes, favoritismos en las entrevistas y presuntas imposiciones del grupo mayoritario en la integración de dicho Comité.

“El caso Taddei implica que tenemos que llevar esta convocatoria bajo los principios de máxima transparencia, de máxima publicidad y de máximo escrutinio público”, afirmó. Luego de cuestionar la concentración de facultades en la presidencia del INE, sostuvo que Morena otorgó atribuciones excesivas a esa posición, por lo que consideró necesario recuperar el esquema de decisiones colegiadas.

Entre las ocho propuestas del PAN destaca ampliar el periodo de desvinculación de aspirantes al Comité Técnico de Evaluación respecto de partidos políticos, gobiernos y autoridades electorales; establecer consultas con organizaciones de la sociedad civil para integrarlo, y exigir que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que incorpore mecanismos de consulta ciudadana en sus propuestas.

Acción Nacional planteó incorporar observadores al Comité Técnico con la participación de un legislador por cada grupo parlamentario y seis representantes ciudadanos de organizaciones reconocidas.

La propuesta consiste en aprobar una iniciativa para retirar las facultades que el PAN considera excesivas en la presidencia del INE y restablecer las decisiones colegiadas: “No se puede continuar con un proceso que mantenga la especulación de que hay consentidos del poder, que mágicamente son quienes obtienen las máximas calificaciones”. Dijo que el Congreso tiene la oportunidad de iniciar la restauración institucional del INE, y advirtió que no habrá confianza ciudadana mientras haya cuotas de poder político.

Exigen consenso en la elección de la titular

| Por Tania Gómez |

Los coordinadores parlamentarios del PAN y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, Ricardo Anaya Cortés y Manuel Velasco Coello, se pronunciaron por investigar las presuntas irregularidades en el Instituto Nacional Electoral (INE) y exigieron que la Cámara de Diputados elija por consenso a quien sustituya a Guadalupe Taddei en la presidencia del organismo.

En entrevistas independientes, Anaya demandó que Taddei enfrente consecuencias penales por los presuntos actos de corrupción registrados en su gestión y responsabilizó políticamente a Morena por haber impulsado su llegada al instituto: “Lo primero es que Morena reconozca que Taddei es hija de Morena. Es decir, 4T se escribe con T de Taddei”. También exigió al partido una disculpa pública por impulsar su perfil.

Al ser cuestionado sobre si la exconsejera presidenta debe ir a prisión, respondió: “Sí, por supuesto que lo que ella hizo fue cometer delitos, esos delitos ameritan una pena de prisión”, aunque reconoció que tiene derecho a presentar pruebas.

El Tip: El Comité Técnico aplicará exámenes y revisará antecedentes para integrar una quinteta con las mejores aspirantes.

Anaya rechazó que el exconsejero presidente Lorenzo Córdova tenga responsabilidad en su designación y aseguró que el procedimiento estuvo controlado por Morena. También respaldó modificar la legislación electoral para eliminar los llamados “superpoderes” de la presidencia del INE, al considerar que Morena concentró atribuciones en Taddei mediante una reforma que el PAN rechazó.

Por su parte, Manuel Velasco consideró que la salida de Taddei abre la oportunidad de renovar la presidencia del organismo mediante un acuerdo entre todas las fuerzas políticas en San Lázaro.

“Hay una oportunidad para que la Cámara de Diputados pueda, por un consenso amplio, elegir a un nuevo presidente o presidenta del INE con el consenso de todos los grupos parlamentarios”, señaló.

También respaldó el proceso de fiscalización que realiza la Auditoría Superior de la Federación al INE y la presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) de las irregularidades detectadas.

Velasco agregó que, dependiendo de la gravedad de los resultados, podrían derivarse procesos penales contra quienes resulten responsables de las irregularidades señaladas.