PAN y PVEM piden investigar presuntas irregularidades en el INE y elegir relevo por consenso

Los coordinadores parlamentarios del PAN y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, Ricardo Anaya Cortés y Manuel Velasco Coello, se pronunciaron por investigar las presuntas irregularidades en el Instituto Nacional Electoral (INE) y exigieron que la Cámara de Diputados elija por consenso a quien sustituya a Guadalupe Taddei en la presidencia del organismo.

En entrevistas por separado, Anaya demandó que Taddei enfrente consecuencias penales por los presuntos actos de corrupción durante su gestión y responsabilizó políticamente a Morena por haber impulsado su llegada al INE.

“Lo primero es que Morena reconozca que Taddei es hija de Morena. Es decir, 4T se escribe con T de Taddei”, afirmó el panista, quien también exigió al partido una disculpa pública.

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Presentamos ante la JUCOPO ocho propuestas para modificar la convocatoria de selección del INE, con criterios más estrictos de independencia, participación ciudadana, vigilancia de las evaluaciones y transparencia en la designación de aspirantes: @EliasLixa pic.twitter.com/TV90kd5MZx — Diputados PAN (@diputadospan) November 3, 2026

Al preguntarle si la exconsejera presidenta debe ir a prisión, respondió: “Sí, por supuesto que lo que ella hizo fue cometer delitos, esos delitos ameritan una pena de prisión”, aunque reconoció que tiene derecho a un proceso en el que se presenten pruebas.

Anaya rechazó que el exconsejero presidente Lorenzo Córdova tenga responsabilidad en su designación y aseguró que el procedimiento estuvo controlado por Morena.

“Fue Morena quien llevó a Taddei a las ternas. Fue Morena quien la llevó a la final”, sostuvo.

También respaldó modificar la legislación electoral para eliminar los llamados superpoderes de la presidencia del INE, al considerar que Morena concentró atribuciones en Taddei mediante una reforma que el PAN rechazó.

“Hay que sancionar a Taddei. Segundo, hay que reformar la ley para quitarle los superpoderes a la presidencia del INE”, planteó.

Por su parte, Manuel Velasco consideró que la salida de Taddei abre la oportunidad de renovar la presidencia del organismo mediante un acuerdo entre todas las fuerzas políticas representadas en San Lázaro.

“Hay una oportunidad para que la Cámara de Diputados pueda, por un consenso amplio, elegir a un nuevo presidente o presidenta del INE con el consenso de todos los grupos parlamentarios”, señaló.

El coordinador del PVEM también respaldó las auditorías de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) si se detectan irregularidades.

“Las auditorías que está haciendo la Auditoría Superior de la Federación y posteriormente las denuncias ante la Fiscalía General de la República son dos pasos a seguir”, indicó.

Agregó que, dependiendo de la gravedad de los resultados, podrían derivarse procesos penales contra quienes resulten responsables.

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MSL