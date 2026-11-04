Sheinbaum, por ir a FGR o TFJA si hay anomalías al auditar al INE

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que se deberá de acudir ante la Fiscalía General de la República (FGR) o el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) en caso de que se encuentren pruebas en la polémica que hoy enfrenta el Instituto Nacional Electoral (INE) y de la cual, afirmó que el país saldrá fortalecido.

En conferencia, reiteró que se deben de esperar los resultados que arroje la revisión que emprendió la Auditoría Superior de la Federación (ASF), al ser el único ente facultado para realizar tal investigación a los gastos del órgano electoral, debido a que es una instancia autónoma.

Según los resultados que arroje esta inspección, comentó que si hay motivos penales se tendrá que acudir ante la FGR, pero si las faltas son de tipo administrativo, entonces será ante el TFJA.

“Una vez realizada esa auditoría, si hay un asunto penal, se presenta a la Fiscalía General de la República; si hay un asunto administrativo, se presenta al Tribunal de Justicia Administrativa. Si hay una denuncia a la Fiscalía, la Fiscalía tiene que investigar. Así es como son los procedimientos en nuestro país”, dijo.

Ante las demandas y reclamos como el que señaló el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), para que se garantice que el INE sea independiente, la Presidenta llamó a “hacer un poco de memoria”.

Afirmó que las reformas electorales emprendidas a finales del siglo pasado y los inicios del actual fueron motivadas por los fraudes electorales que, asegura, se cometieron en contra de Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador.

Sostuvo que la reforma en 2014 devino del Pacto por México, en el que entre todos los cambios incluyó que los consejeros electorales en los estados dejaran de ser nombrados por los congresos en cada entidad y pasara a ser una facultad del Consejo General del INE.

“¿Quién hace esa reforma electoral? Todos los partidos políticos que ya eran parte del régimen, del Pacto por México. Y deciden concentrar el poder, fíjense nada más, en los consejeros electorales nacionales para el nombramiento de todos los consejeros electorales de los estados.

“Esto que dicen que recientemente hubo una reforma que le dio muchos poderes a la presidenta, puede criticarse esa reforma del INE, pero la verdadera concentración de poder en el INE se dio en el 2014”, dijo la mandataria.

Acusó que la polémica y señalamientos que hoy enfrenta el instituto forman parte de un intento de la oposición para “minar a su gobierno” y las elecciones de 2027, pero dijo segura de que el país se fortalecerá a partir de lo que hoy enfrenta el sistema electoral.

“Claro que de esto va a salir fortalecido el país, (de) eso no tengan la menor duda. Y todo esto que han venido haciendo como queriendo minar al gobierno y lo que representamos y la voluntad del pueblo, porque eso es lo que ellos quieren, acabar con la voluntad del pueblo, todo eso no va a pasar, porque el pueblo está consciente, porque el pueblo no es tonto. Y de esto se va a salir fortalecido. Y las elecciones del 27 van a ser elecciones ejemplares”, añadió Sheinbaum.